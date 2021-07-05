Посольство ответило на обвинения США и Британии в кибератаках из России

МОСКВА, 2 июля/ Радио Sputnik. Посольство России в США отвергло причастность спецслужб к кибератакам, о которых говорилось в докладе агентства национальной безопасности (АНБ).

Таким образом дипломаты ответили на обвинения Вашингтона и Лондона, представивших совместный доклад, в котором Главное разведывательное управление (ГРУ) заподозрили в сотнях сетевых атак по всему миру.

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами. Подчеркиваем: борьба с киберкриминалом – приоритет России и составная часть ее государственной политики", – отмечается в комментарии дипмиссии, размещенном в Facebook.

В посольстве выразили надежду, что Соединенные Штаты прекратят практику голословных обвинений и "сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности".

В этой связи дипломаты напомнили, что еще прошлой осенью президент РФ Владимир Путин предложил восстановить российско-американское сотрудничество в сфере информационной безопасности. Среди прочего предлагалось поддерживать непрерывные каналы связи между компетентными ведомствами двух стран.

"При этом было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России", – добавили в дипмиссии.

Борьба с киберпреступностью была одной из тем обсуждения между российским и американским президентами во время встречи в Женеве 16 июня.

Тогда Джо Байден передал Владимиру Путину список отраслей американской экономики, критичных для кибератак, и предложил договариваться о сотрудничестве стран в этой сфере.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что стороны начнут проводить консультации на тему кибербезопасности.

По словам российского лидера, в 2020 году Москва получила от США десять запросов по хакерским атакам и ответила на них. В свою очередь из Вашингтона не дали ответа ни на один из 45 аналогичных российских запросов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об игнорировании США обращений России по кибератакам на свои госструктуры.