В NASA возникла проблема с отправкой команд МКС перед стыковкой «Прогресса»

В NASA сообщили о возникновении технических проблем у хьюстонского Центра управления полетом с отправкой команд системам Международной космической станции (МКС), но это не помешало стыковке грузового корабля «Прогресс МС-17» со станцией. Об этом сообщило телевидение американского космического управления.

«Днем (по хьюстонскому времени) Центр управления полетами столкнулся с трудностями с отправкой команд на МКС. При этом наземные специалисты получают телеметрическую информацию со станции, имеют двустороннюю связь с экипажем и возможность обмена файлами», — приводит слова ведущей «РИА Новости».

По ее словам, инженеры разбираются с ситуацией, чтобы восстановить возможность отправки команд на станцию.

2 июля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС). Процесс стыковки прошел в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш и космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, находящихся на МКС.

30 июня ракета «Союз-2.1а» успешно справилась с задачей по выведению космического корабля «Прогресс МС-17» с грузами для МКС на околоземную орбиту.

Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур 30 июня. Это второй запуск российского грузового корабля за текущий год.