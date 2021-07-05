«Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемок фильма «Вызов»

Грузовой корабль «Прогресс МС-17», пристыковавшийся в пятницу, 2 июля, к Международной космической станции (МКС), доставил на борт оборудование для съемки фильма «Вызов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы «Роскосмоса», имеющиеся в распоряжении агентства.

Отмечается, что «Вызов» станет первой художественной картиной, снятой в космосе.

Масса груза составила 13,75 кг. В ведомстве не уточнили, что именно входит в состав доставленного оборудования.

Ранее транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» пристыковался к модулю «Поиск» Международной космической станции.

13 мая «Роскосмос» сообщил, что российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Кроме того, отобран и дублирующий экипаж. Его членами стали Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Старт съемочной экспедиции назначен на 5 октября 2021 года. Она отправится на МКС с космодрома Байконур на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19».

Российскую космическую драму «Вызов» создадут при участии госкорпорации «Роскосмос». Ее съемки запланированы на осень 2021 года.