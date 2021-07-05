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Известия.ru

Саперы РФ провели очистку Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Российские саперы продолжат мероприятия по очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных полей Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.


«Сегодня наша задача — это сплошная очистка местности от ВОП в населенных пунктах Мартунинского района. В день мы проходим более одного гектара земли и продолжаем наши работы», — поделился военнослужащий группы гуманитарного разминирования Алексей Войтцев.

Уничтожают обнаруженные предметы на специально оборудованной местности — полигоне Баллыджа. В том случае если ВОП невозможно извлечь, он ликвидируется на месте.

«Сегодня поступила заявка об обнаружении на одном из пастбищ взрывоопасного предмета. Прибыв на место, идентифицировав этот предмет, было установлено, что переносить, транспортировать данный ВОП запрещено, поэтому принято решение уничтожить данный ВОП на месте накладным зарядом», — рассказал представитель группы гуманитарного разминирования Сергей Харитонов.

Ранее, 19 июня, российские миротворцы провели интерактивный урок по соблюдению мер безопасности на каникулах для детей, проживающих в Мартунинском районе Нагорного Карабаха.

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Страны
Россия
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