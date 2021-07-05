Россию обвинили в провале Украины на рынке вооружений

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что оружейный экспорт Киева обвалился в том числе из-за «злонамеренных» действий России. Такую точку зрения он высказал в эфире телеканала UkrLife.

По словам эксперта, Украина начала терять свои позиции на рынке вооружений в 2014 году.

Бадрак также назвал Россию глобальным конкурентом Украины на рынке оружия и обвинил ее в создании «больших преград» для Киева в этой отрасли.

«Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее», — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас Киев восстанавливает свои позиции на рынке и развивает свой военно-промышленный комплекс, а Россия якобы испытывает «технологический спад» и «технологическую деградацию».

В августе 2019 года «Известия» писали, что после распада СССР Украине досталась одна из самых мощных военных группировок в мире. Именно уже имеющееся вооружение и стало основой экспортной торговли.

При этом чаще всего украинские власти распродавали технику по заниженной цене.

Еще одной характерной чертой украинского военного экспорта многие эксперты назвали неразборчивость в выборе партнеров, среди которых оказывались чеченские боевики, КНДР, Ирак времен Саддама Хусейна.