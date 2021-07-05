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ТАСС

Новые российские военные тренажеры сокращают время обучения личного состава в шесть раз

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Тренажеры
Тренажеры ОАО "Тренажерные системы".
Источник изображения: Форум "Армия-2015"

Заместитель генерального директора по науке компании "Тренажерные системы" Александр Скоркин заявил, что российские тренажеры востребованы и на внутреннем, и на международном рынке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новейшие российские электронные тренажеры, предназначенные для подготовки воинских подразделений, позволяют сократить время обучения личного состава в шесть раз. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по науке компании "Тренажерные системы" Александр Скоркин.

"Применение электронных тренажеров позволяет существенно снизить затраты на обучение личного состава. Эти комплексы сокращают время обучения в шесть раз, расход горюче-смазочных материалов - в 14 раз, расход боеприпасов - в 30 раз", - проинформировал Скоркин.

По его словам, новейшие российские тренажеры востребованы и на внутреннем, и на международном рынке. "Средства обучения, разработанные "Тренажерными системами" в кооперации с партнерами, поставляются серийно и востребованы как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Одной из их отличительных черт является высокая надежность", - сообщил он.

Компания "Тренажерные системы" является одним из крупнейших российских разработчиков тренажеров.

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Страны
Россия
Компании
Тренажерные системы
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