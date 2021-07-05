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ТАСС

"Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

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Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", на борту которого находятся более 1,5 тонн сухих грузов, запасы топлива и воздуха, причалил к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС) в пятницу. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 02:27 мск в среду. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" проходил по двухсуточной схеме.

Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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