Источники: Россия начнет выпускать ударные беспилотники для инозаказчиков в 2022 году

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний "Кронштадт" на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, для иностранных заказчиков выпуск дронов стартует в 2022 году, сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области.

Как сообщалось ранее, Россия начала продвижение беспилотников "Орион" в ударном варианте на международный оружейный рынок, уже получен ряд заявок от иностранных покупателей на эти аппараты.

"Производство БПЛА на заводе "Кронштадта" в Дубне для иностранных заказчиков планируется начать уже в 2022 году по мере обеспечения потребностей в комплексах "Орион" Вооруженных сил России", - сказал один из собеседников агентства.

Он напомнил, что запуск завода запланирован на ноябрь этого года. "На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах", - уточнил источник.

Другой собеседник агентства подтвердил информацию о сроках начала производства на экспорт и ожидаемых объемах выпуска БПЛА. "Группа компаний "Кронштадт" уже начала набор персонала на новую площадку. Всего потребуется порядка 1500 человек, 500 из которых необходимо набрать в течение ближайших месяцев", - добавил собеседник агентства.

Строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов началось в подмосковной Дубне в апреле. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.

По данным источников РИА Новости, по показателю "цена – качество – интеллектуализация борта" экспортные российские ударные беспилотники "Орион-Э" станут одним из лучших предложений на международном рынке. Такие комплексы под названием "Иноходец" поставляются в российскую армию и применялись для нанесения авиаударов по террористам в Сирии.

"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В ударном варианте беспилотник оснащается универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров. Боевая нагрузка "Ориона" составляет 200 килограммов.