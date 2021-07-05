Источники: Россия начнет выпускать ударные беспилотники для инозаказчиков в 2022 году

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний "Кронштадт" на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, для иностранных заказчиков выпуск дронов стартует в 2022 году, сообщили РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области.
Как сообщалось ранее, Россия начала продвижение беспилотников "Орион" в ударном варианте на международный оружейный рынок, уже получен ряд заявок от иностранных покупателей на эти аппараты.
Он напомнил, что запуск завода запланирован на ноябрь этого года. "На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах", - уточнил источник.
Другой собеседник агентства подтвердил информацию о сроках начала производства на экспорт и ожидаемых объемах выпуска БПЛА. "Группа компаний "Кронштадт" уже начала набор персонала на новую площадку. Всего потребуется порядка 1500 человек, 500 из которых необходимо набрать в течение ближайших месяцев", - добавил собеседник агентства.
Строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов началось в подмосковной Дубне в апреле. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.
По данным источников РИА Новости, по показателю "цена – качество – интеллектуализация борта" экспортные российские ударные беспилотники "Орион-Э" станут одним из лучших предложений на международном рынке. Такие комплексы под названием "Иноходец" поставляются в российскую армию и применялись для нанесения авиаударов по террористам в Сирии.
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В ударном варианте беспилотник оснащается универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров. Боевая нагрузка "Ориона" составляет 200 килограммов.