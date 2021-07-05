В России придумали, как Т-72Б3 придать "стелс" характеристики

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"Стелс-танки" уже существуют в российской армии. Причем в "невидимку можно превратить не только новейший Т-90М, но и эксплуатировавшийся долгие годы в войсках какой-нибудь Т-72Б.

В свое время на Западе, когда технологии малозаметности стали активно внедрять в авиацию, подобные наработки решили применить и в отношении бронетанковой техники. В результате появились варианты обычных танков, имевших необычную форму. Однако, военные не захотели иметь с ними дело, уж больно дорогими и капризными они были бы в повседневной эксплуатации.

Более перспективным оказалось направление по созданию специальных "накидок", которые обеспечивали незаметность для радиолокационных станций противника и тепловизионных приборов наблюдения и прицелов.

Одна из современных версий такой "одежды для брони" называется ММК-Б3 - мобильный маскировочный комплект, который демонстрировали на Международных военно- технических форумах "Армия". Благодаря этой разработке отечественных специалистов Т-72Б3, не теряя своих боевых характеристик и мобильности, теперь скрыт от технических средств разведки и высокоточного оружия в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах длин волн.

Комплект сохраняет свои характеристики в 50-градусную жару и при морозах до минус 40. Его также можно применять на любой колесной и гусеничной технике.

Лев Романов