Войти
ТАСС

Тренажер для новейшего ПЗРК "Верба" создали в России

301
0
0
Макет ПЗРК 9К333 "Верба"
Макет ПЗРК 9К333 "Верба".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / ПЗРК 9К333 Верба

По данным разработчика, один тренажер позволяет готовить до трех зенитчиков как в учебном классе, так и в полевых условиях

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Современная тренажерная система для новейшего переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба" разработана в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по науке АО "Тренажерные системы" (компания - разработчик тренажера) Александр Скоркин.

"Компанией также разработан тренажер для подготовки операторов ПЗРК "Верба", - проинформировал Скоркин.

По его словам, для ПЗРК предыдущего поколения (в частности, семейства "Игла") также созданы тренажеры. "В этих тренажерах реализованы все характеристики боевых образцов. Есть заложенная база объектов поражения, которая может пополняться", - отметил Скоркин.

Как сообщили в "Тренажерных системах", обучение операторов ПЗРК отличается повышенной эффективностью. "Сочетание макетов, виртуальных объектов поражения и реальной среды позволяет максимально точно имитировать применение реального комплекса и психологически подготовить стрелков. Важной особенностью этих тренажеров является адаптация к условиям современного боя и их точное воспроизведение в виртуальной среде", - проинформировали в компании.

Один тренажер позволяет готовить до трех зенитчиков как в учебном классе, так и в полевых условиях, добавили в "Тренажерных системах".

"Верба" является наиболее современным российским ПЗРК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Компании
Тренажерные системы
Похожие новости
19.08.2020
От «Арматы» до «Терминатора»
22.06.2020
"Можно раздать каждому бойцу": Россия получила "таблетку" от авиации НАТО
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
22.06.2015
Business Insider: Россия готова экспортировать новый уникальный ПЗРК «Верба»
05.06.2015
Переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" впервые представят на форуме "Армия-2015"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму