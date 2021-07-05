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Обновленный Военно-морской музей НОАК в Циндао

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26 июня 2021 года в Циндао в КНР состоялось открытие обновленного комплекса Военно-морского музея НОАК. Сам музей функционирует с 1988 года (открыт для публичного посещения с 1 октября 1989 года), однако теперь после проведенной реконструкции он стал, видимо, крупнейшим военно-морским музеем в мире.

Вид обновленного комплекса Военно-морского музея НОАК в Циндао (КНР), июнь 2021 года (с) via orientalist_v

В ходе реконструкции было сооружено новое главное здание музея, а также построен мемориал "Яркий меч темно-синего цвета" на площади Морских героев перед зданием. Также экспозиция включает обширную открытую площадку демонстрации вооружения и техники, в том числе авиационной, а также обширную морскую экспозиция в виде беспрецедентного количества кораблей-музеев.

В "музейной эскадре" на плаву теперь находятся первая китайская атомная подводная лодка 长征1号 ("Chang Zheng 1", "Дальний поход № 1", бортовой номер "401") проекта 091 (была установлена в музее в 2017 году), дизель-электрическая ракетная подводная лодка "200" проекта 031 (советского проекта 629) дизель-электрическая торпедная подводная лодка "237" проекта 033 (копия советского проекта 633), эскадренный миноносец "Аньшань" (бортовой номер "101") cоветского проекта 7 (в отечественной литературе традиционно считается, что это бывший "Рекордный", однако, по китайским данным, "Аньшань" имеет заводской номер С-324, и тем самым является бывшим эсминцем "Решительный"), эскадренный миноносец "Цзинань" (бортовой номер "105") проекта 051 (первый эсминец китайской постройки) и фрегат "Интань" (бортовой номер "531") проекта 053К (первый китайский корабль, оснащенный ЗРК), а также новодельная полноразмерная копия канонерской лодки "Янцзы" в облике 1953 года (бортовой номер "53-219", оригинальная лодка была построена как "Миньцюань" в 1930 году), когда ее посетил Мао Цзэдун.

На открытой площадке музея находятся речная малая канонерская лодка "Цзефан" (отличившаяся в сражении с силами националистов у архипелага Ваньшань в 1950 году) и торпедный катер китайской постройки советского проекта 183 с бортовым номером "245" (на его борту находился Чжоу Эньлай во время смотра ВМС НОАК в Циндао 4 августа 1957 года).

Фотографии взяты у коллеги orientalist_v

Открытие обновленного комплекса и нового главного здания Военно-морского музея НОАК в Циндао (КНР), 26.06.2021 (с) via orientalist_v

Открытие мемориала "Яркий меч темно-синего цвета" на площади Морских героев перед новым главным зданием Военно-морского музея НОАК в Циндао (КНР), 26.06.2021 (с) via orientalist_v

Скульпьтурная композиция "Народный флот верен партии" в холле нового главного здания Военно-морского музея НОАК в Циндао (КНР), 26.06.2021 (с) via orientalist_v

Фрашменты экспозиции нового главного здания Военно-морского музея НОАК в Циндао (КНР), 26.06.2021 (с) via orientalist_v

Снимки с открытой экспозиции:

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Страны
Китай
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