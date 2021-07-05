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Военно-промышленный курьер

Воздушный бой во тьме ночной

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители Су-27, бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Балтийского флота по ночам проводят учебно-тренировочные полеты.

В ходе ночных полетов летчики отрабатывают взлет и заход на посадку, учебные атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники, выполняют сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Среди обязательных элементов – имитация воздушного боя и принуждение нарушителя к посадке, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Так, пилоты Су-27 провели поиск летательных аппаратов «противника», в роли которых выступили самолеты военно-транспортной авиации Ан-26.

Особое внимание уделяется технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях и использованием вооружения самолетов. Во время учебного боя отрабатываются элементы сложного пилотажа – «Бочка», «Горки» с наклоном до 60 градусов, «Форсированные развороты», «Боевой разворот».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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