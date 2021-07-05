Milliyet (Турция): дьявольский треугольник на Ближнем Востоке

Турецкий автор напрямую обвиняет США в создании и использовании террористических организаций в своих целях. По его убеждению, только Турция сражается с террористами на передовой, несмотря на то, что в коалицию по борьбе с ИГИЛ* входят около 80 стран. Разумеется, в статье ни слова не сказано о вкладе России в борьбу с террористами.

В международную коалицию по борьбе с террористической организацией ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.), которая уже утратила качество "государства", но по-прежнему представляет большую угрозу, входят около 80 стран. Но кто и что сделал за все это время, а точнее, не сделал, кроме Турции, - всем понятно. Особенно если говорить о США, которые берут на себя ведущую роль в этой миссии, и странах - членах НАТО. Да, США уничтожили лидера организации Аль-Багдади, но они не проявляют аналогичной чувствительности относительно окончательного уничтожения организации. Страны - члены НАТО также настроены больше на риторику, нежели на действия. Собственно говоря, на последней министерской встрече международной коалиции по борьбе с ИГИЛ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз сказал об этом так: "Турция - активный член коалиции по борьбе с ИГИЛ с самого начала и единственный член НАТО, сражающийся против ИГИЛ на передовой".

Более того, в интервью Il Messaggero, одной из ведущих итальянских газет, министр Чавушоглу отметил: "Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG) нуждаются в ИГИЛ, чтобы сохранить свою значимость, и извлекают пользу от существования ИГИЛ", - ясно дав понять, какие грязные отношения связывают две террористические организации. А также заставив почувствовать лицемерие стран, поддерживающих террористическую организацию РПК, прежде всего США. Конечно, дипломатическим языком. Мы специально делаем акцент на дипломатическом языке, поскольку на самом деле речь идет о следующем.

Фактически ИГИЛ - это эффективный инструмент подобно гаечному ключу, который США создали и всюду используют по своему желанию. Когда эта картина дополняется еще одной марионеткой США - террористической организацией РПК / YPG / Партией "Демократический союз" (PYD), получается настоящий дьявольский треугольник. На каком основании США присутствуют в Сирии? Уничтожение ИГИЛ. А что США делали? Вооружали, обучали другую террористическую организацию РПК / YPG / PYD под предлогом борьбы с террористами и, более того, расчищали пространство для нее. Например, в 2014-2015 годах Тель-Абьяд и Айн аль-Араб (Кобани) были переданы PYD / YPG / РПК под предлогом освобождения от ИГИЛ. В ходе операции ВС Турции "Щит Евфрата", когда турецкие военные зачистили регион от ИГИЛ, понеся потери, мечты РПК / YPG / PYD об оккупации и этих земель остались мечтами. А PYD / YPG в Манбидже не просто не переместились на восток от Евфрата, а только еще более разжились под флагом США. События в Ракке также хорошо известны. Ракка тоже была передана РПК / PYD / YPG без единого выстрела, а членам ИГИЛ, присутствовавшим в городе, разрешили отправиться на север, чтобы использовать их в дальнейшем. И они использовались - в ответ на операцию ВС Турции в Африне. Да еще и в одном строю с РПК / PYD / YPG, хотя раньше они выглядели врагами.

В то время как ВС Турции продолжали зачистку территорий от террористической организации РПК / PYD / YPG в рамках операции "Источник мира" в октябре-ноябре 2019 года, США делали абсурдные заявления в духе "шаги Турции на северо-востоке Сирии причиняют серьезный вред борьбе с ИГИЛ" и даже применяли санкции. К тому же в свете того факта, что Турция только в рамках операции "Щит Евфрата" нейтрализовала тысячи террористов ИГИЛ. Иными словами, США использовали ИГИЛ в качестве предлога для реализации своего грязного заговора, нацеленного на создание постоянного гарнизонного государства РПК / PYD / YPG, которое наряду с Израилем - их жандармом на Ближнем Востоке - было бы привязано к ним, точно пуповиной. И до сих пор вынашивают эти замыслы. Поэтому и обеспокоены решимостью Турции сорвать эти планы.

Таким образом, США постоянно давали сигналы о необходимости сосредоточиться на борьбе с ИГИЛ, но никогда не действовали с целью ее уничтожения. Использовали ИГИЛ для изменения карты региона, его реконструкции, создания пространства для террористического минигосударства РПК / PYD / YPG, раздела и разрушения государств региона. Где-то была ИГИЛ, а где-то - "Аль-Каида" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.) или "Хурас ад-Дин" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.). Другими словами, США никогда всерьез не боролись и с производными своего порождения, выступавшими под разными наименованиями. Действовали лишь с мыслью о том, как использовать их к своей выгоде, в своих интересах. Да, США устранили Усаму бен Ладена (Usame bin Ladin), устранили аль-Багдади, но не устранили ИГИЛ. Всегда рассматривали ИГИЛ как инструмент, который расчистит минное поле перед ними. В противном случае США уже давно покончили бы с тем, что сами создали, если хотели бы…

*ИГИЛ - террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.

Тунджа Бенгин (Tunca Bengin)