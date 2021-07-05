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ТАСС

Космодром Восточный установил рекорд по ракетным пускам в году

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Пуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Роскосмос

Всего в 2021 году состоялось четыре пуска

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Космодром Восточный в Амурской области установил рекорд по количеству пусков ракет в году, в два раза превысив показатель 2018 года, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Так, в 2018 году было осуществлено максимальное для космодрома количество пусков ракет-носителей "Союз-2" в году - два. В мае 2021 года, во время третьего старта за год, этот рекорд был побит впервые, а 1 июля - во второй раз. Всего в 2021 году состоялось четыре пуска - 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала в четверг с космодрома Восточный в 15:48 мск. Вместе с разгонным блоком "Фрегат" она вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. В результате число космических аппаратов группировки на орбите увеличилось до 254. Этот пуск стал десятым в истории космодрома Восточный.

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. Его первая очередь включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 15 декабря 2023 года.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Ангара
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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