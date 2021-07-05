Под балтийской волной: новые субмарины отправят на северо-запад

Минобороны усилит Балтийский флот новейшими дизельными субмаринами проекта 0636.3. Первой в этой серии будет построена подводная лодка «Петрозаводск». В дальнейшем в регион должно быть направлено еще несколько кораблей данного проекта. По словам экспертов, они хорошо подходят для Балтики и станут эффективным средством сдерживания агрессии против России.

Минобороны усилит Балтийский флот новейшими дизельными субмаринами проекта 0636.3. Первой в этой серии будет построена подводная лодка «Петрозаводск». В дальнейшем в регион должно быть направлено еще несколько кораблей данного проекта. По словам экспертов, они хорошо подходят для Балтики и станут эффективным средством сдерживания агрессии против России.

Первый на Балтике

Первый из серии кораблей проекта 0636.3, предназначенных для службы на Балтике, готовится к закладке, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Он получил название «Петрозаводск». Контракт на постройку был заключен в прошлом году.

Всего для Балтийского флота (БФ) планируют построить несколько таких субмарин. В настоящее время прорабатываются параметры нового контракта, сообщили источники. Пока нет окончательного решения, будет ли подписан один документ на всю партию или же каждый корабль будет заказан по отдельному договору.

По данным источников, запланированные для усиления БФ корабли станут строить по усовершенствованному проекту. Они будут более эффективны по сравнению с субмаринами, которые уже несут службу на Черном море и Тихом океане.

Проект 0636.3 был разработан в ЦКБ «Рубин». За основу взяли экспортный вариант, который поставлялся в КНР, Алжир и Вьетнам. С 2010 по 2016 год было создано шесть кораблей для Черноморского флота, затем производитель начал строить серию подлодок для Тихоокеанского флота (ТОФ) . Первую из них — «Петропавловск-Камчатский» — ТОФ принял в конце 2019 года, вторую — «Волхов» — в конце 2020-го. В марте главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что в этом году для ТОФ на Адмиралтейских верфях будут заложены еще две лодки данного проекта — «Можайск» и «Якутск». А вся серия из шести кораблей, предназначенных для ТОФ, по его словам, будет завершена в 2024-м. Главком подчеркнул, что лодки проекта 0636.3 справедливо считаются самыми малошумными в мире. Они несут на борту новейший инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизированную информационно-управляющую систему и мощное вооружение, в том числе высокоточные ракеты.

В конце мая Николай Евменов сообщил, что БФ пополнится дизельными лодками, и его подводная составляющая будет соответствовать объему стоящих перед флотом задач. По его словам, роль БФ в последнее время возрастает в связи с новыми вызовами и угрозами, связанными с расширением присутствия НАТО у границ России.

Смертоносные и бесшумные

Исторически субмарины входили в состав БФ с момента зарождения подводных сил, однако на сегодняшний день предшественники кораблей проекта 0636.3 устарели и им нужна замена, рассказал «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

— По большому счету другого проекта такого класса у нас нет, — отметил он. — Есть еще серия 677, но вряд ли в ближайшие годы будет построено значительное количество таких кораблей, и даже если это произойдет, они пойдут на более крупные флоты — на Северный или Тихоокеанский. Корабли же проекта 0636.3 смогут хорошо показать себя на Балтике.

Эксперт отметил, что современные дизельные подводные лодки представляют собой серьезное оружие.

— Для России наличие субмарин позволит перекрыть Балтийские проливы и тем самым закрыть доступ к морю. А поскольку лодки проекта 0636.3 — носители крылатых ракет, то это значительно расширяет возможности БФ. Флот, таким образом, получит платформу для запуска боеголовок с радиусом не менее 1000 км, — заключил Андрей Фролов.

Субмарины проекта 0636.3 отличаются совершенными гидроакустическими комплексами и могут эффективно использоваться для разведки и наблюдения, рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки контр-адмирал Всеволод Хмыров.

Подводная лодка проекта 0636. Источник: iz.ru

— Действия дизельных субмарин на таком театре военных действий очень важны для обеспечения разведки, а при необходимости и диверсионных операций, — пояснил он. — Подлодки данного проекта выпускаются с новым гидроакустическим и радиолокационным оборудованием, современными системами управления вооружением. Эти корабли — универсальные носители вооружения, они могут использовать торпеды, ракеты-торпеды, крылатые ракеты.

Корабли проекта 0636.3 относятся к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок и считаются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м и водоизмещение более 3,9 тыс. т. Могут погружаться на глубину до 300 м и располагают дальностью хода до 7,5 тыс. миль. Основное вооружение — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».

В последние годы Россия активно укрепляет оборону на Балтике. В этом году завершается перевооружение 36-й бригады малых ракетных кораблей (МРК). Она будет полностью переоснащена на новейшие МРК проектов 22800 и 22631, после чего БФ станет располагать мощной ударной группировкой. Активно развиваются и береговые силы. В частности, на этот год запланировано развертывание под Калининградом дивизиона ракетных комплексов «Бастион». Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. А под Петербург будут направлены комплексы «Бал». Эта система предназначена для защиты побережья и проливов, а также для прикрытия военно-морских баз.

Роман Крецул

Анна Черепанова