Путин внес в Думу законопроект о ратификации соглашения о создании пункта ВМФ РФ в Судане

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в четверг внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ.

Соответствующий документ размещён в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

В проекте закона речь идет о ратификации соглашения между РФ и республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Судана, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

Соглашением определяются условия создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории республики Судан. Уполномоченными органами сторон в соответствии с соглашением являются министерство обороны РФ и министерство обороны республики Судан.

В соглашении отмечается, что максимальная численность военнослужащих, проходящих военную службу в составе пункта материально-технического обеспечения, и гражданских лиц (гражданского персонала), занимающих должности в пункте материально-технического обеспечения по штату, не будет превышать 300 человек. Увеличение указанной численности осуществляется Россией по согласованию с суданской стороной, предусматривает соглашение.

Максимальное количество военных кораблей РФ, которым разрешено одновременное нахождение в пункте материально-технического обеспечения, "составляет 4 единицы, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности", говорится в соглашении.

Судан также разрешает развитие и модернизацию инфраструктуры базы ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей РФ, отмечается в документе. Также предусматривается, что российская сторона использует воздушное пространство Судана для полетов воздушных судов в целях реализации соглашения в соответствии с законодательством Судана и международными договорами обеих стран.

В начале июня 2021 года начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе. "Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил аль-Хусейн.

По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил аль-Хусейн.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране. По его словам, Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, поэтому остается поле для компромисса.

10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в соглашение по пункту материально-технического обеспечения могут вноситься изменения до его ратификации.

Вопрос создания пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море в Судане находится в работе, заявили в командовании ВМФ РФ. "Мы работаем над этим, в процессе", - сообщил "Интерфаксу" 23 июня заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-21).

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с суданским коллегой Ясином Ибрагимом, что Россия ценит достигнутый уровень военного сотрудничества с этой страной, настроена на продолжение контактов по всем вопросам.

Россия расширит присутствие военно-морского флота за счет создания в Судане на Красном море базы ВМФ РФ, сообщил ранее "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедов. "Это расширение возможностей для нашего флота. Настало время восстанавливать наше военно-морское присутствие", - сказал Комоедов.

По его словам, у России появится еще один пункт базирования флота за рубежом на фоне "господства США и НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах в воздухе, на воде и под водой".

Комоедов назвал Красное море важным для российского военного присутствия регионом. "У России там есть интересы. Это Африка и Аравийский полуостров. Это выход в Индийский океан, а также выход через Суэцкий канал и Средиземное море в Атлантику, - заявил адмирал. - В Судане нам не надо держать большие силы. Там достаточно будет иметь пункт маневренного базирования и материально-технического обеспечения".

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко сказал "Интерфаксу", что пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев. "В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус. 30 сентября прошлого года Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.