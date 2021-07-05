Альянс мечтает о глобальной роли

НАТО встраивает Россию в выдуманную реальность

Напряженность отношений между Россией и странами НАТО, несмотря на заявления лидеров блока о необходимости нормальных контактов с Кремлем, продолжает нарастать. Заокеанский начальник альянса держится практики наведения страха на своих антагонистов, чтобы добиться от них абсолютного подчинения. Даже сильные в военном отношении страны предпочитают не ввязываться в происходящие процессы, а просто наблюдают за ними. Однако с Москвой этот номер не проходит, и она показывает, что не боится агрессивного Запада.

НАТО и Россия

31-я встреча на высшем уровне глав государств и глав правительств стран – участниц Североатлантического альянса состоялась 14 июня 2021 года в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Участники форума обсудили ряд важных геополитических вопросов и подписали итоговое заявление.

В коммюнике, состоящем из 79 пунктов, лидеры стран блока отметили угрозы, которые исходят от России и Китая. По их словам, сегодня страны альянса сталкиваются с многочисленными угрозами и давлением авторитарных государств. Агрессивные действия России представляют угрозу евро-атлантической безопасности, а терроризм во всех его формах и проявлениях остается устойчивой угрозой для союзников. «Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах, и пытаются подорвать демократию во всем мире», – говорится в коммюнике.

В НАТО считают, что Россия продолжает агрессивную и безответственную политику.

Вместе с тем альянс готов на диалог с Москвой. «Мы прекратили всякое практическое гражданское и военное сотрудничество с Россией, оставаясь открытыми для политического диалога. Пока Россия не продемонстрирует соблюдение международного права и своих международных обязательств и ответственности, возврата к «обычным делам» не может быть», – подчеркнули лидеры НАТО и указали, что озабочены военной активностью Москвы вблизи территорий стран блока, а также «военными учениями». В итоговом заявлении утверждается, что Россия развернула ракетные комплексы в Калининграде и неоднократно нарушала воздушное пространство альянса.

В документе перечислены следующие угрозы странам блока со стороны Кремля:

– попытки вмешательства в выборы союзников и демократические процессы, политическое и экономическое давление и запугивание руководства стран – членов НАТО;

– широкомасштабные дезинформационные кампании;

– злонамеренные кибернетические атаки;

– поддержка и защита киберпреступников, действующих с территории России, включая тех, кто нацелен на разрушение важнейших объектов инфраструктуры стран НАТО.

Участники форума подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Молдовы в границах, признанных международным сообществом. «Мы решительно осуждаем и не будем признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию. Нарушения прав человека против крымских татар и членов других местных общин должны прекратиться», – заявили на саммите.

Космос, Китай и киберпространство

Участники встречи обсудили и оборону в космосе. В частности, они заявили, что нападения на космические объекты представляют серьезную угрозу безопасности стран НАТО, и объявили, что в таких случаях могут применять 5-ю статью устава НАТО о коллективной защите.

В итоговом документе указывается, что альянс настроен на конструктивный диалог с КНР. НАТО стремится к сотрудничеству и взаимопониманию с Китаем. Однако его политика, в частности по наращиванию ядерного потенциала, очень беспокоит страны блока. «Китай сотрудничает с Россией в военной сфере, в том числе путем участия в российских учениях в евро-атлантическом пространстве. Мы все еще обеспокоены частым отсутствием прозрачности в Китае и использованием дезинформации».

Во время саммита генсек Йенс Столтенберг получил задание разработать концепцию стратегии НАТО до 2030 года. Документ планируется утвердить на следующем форуме, который состоится в Испании. «Когда мы встретимся в 2022 году, мы согласуем наряду со Стратегической концепцией конкретные требования по дополнительному финансированию до 2030 года и последствия использования ресурсов для военного бюджета НАТО, программы инвестиций в безопасность НАТО и гражданского бюджета, а также определим потенциальную эффективность мероприятий», – отмечается в заявлении.

В документе говорится, что НАТО будет всеми доступными способами создавать свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство. А также продолжит усилия по повышению стабильности и снижению риска конфликтов, поддерживая международное право и добровольные нормы ответственного поведения государства в киберпространстве. Кроме того, альянс обещал привлекать к ответственности тех, кто «наносит ущерб» членам НАТО в киберпространстве.

Реакция российского МИДа

Официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что итоги саммита были ожидаемы и предсказуемы. «Альянс, очевидно, мечтает о глобальной роли. Готовится к соперничеству с Китаем, чьи «стремления и напористое поведение» объявлены вызовом для Евроатлантики».

По словам Захаровой, из года в год в итоговых документах саммитов блока говорится об угрозах и вызовах. Но проходит время, и все эти заявления не подтверждаются. Вызовы, оказывается, появляются совсем с других направлений, связаны с другими проблемами. «Приходят на ум великие строки: «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!» Мне кажется, саммит НАТО, его итоговые документы вновь были навеяны именно этим стихотворением», – сказала Захарова.

Говоря о прозвучавших угрозах применения ст. 5 о коллективной обороне в случае «нападения в космосе» и атак в киберпространстве, Захарова заметила: «Это снижает порог применения силы, ухудшает ситуацию в сфере безопасности для всех стран, серьезно осложняет перспективу достижения универсальных договоренностей, направленных на предотвращение использования космоса и киберсреды в немирных целях. В идеологическом смысле – претензия на то, чтобы объединить «демократический мир» в противостоянии с «автократиями», включая Китай. На этом, видимо, строится новая идеологическая концепция. Не больше и не меньше».

В отношении России «альянс по-прежнему пребывает в выдуманной им реальности... Опять мы слышим о каких-то «агрессивных действиях» России, которые в коммюнике встречи названы угрозой евро-атлантической безопасности. Позиция блока по России остается застывшей, сохраняется деструктивный, так называемый двойной, подход в виде «сдерживания и диалога», заявила Захарова.

От России, по словам Захаровой, снова требуют «приверженности международному праву и своим обязательствам». Пока якобы Россия этого не сделает, альянс будет проводить курс на «сдерживание» нашей страны, в том числе посредством передового присутствия на «восточном фланге».

«Нас убеждают при этом: все, что предпринимается альянсом, якобы не противоречит Основополагающему акту Россия–НАТО. Говорят, что альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозу для России. Будто не альянс затягивает в свои «сети» все новые и новые страны. Будто не его члены регулярно проводят многотысячные учения (причем не только на своих территориях), приближают свои военные потенциалы и инфраструктуру к российской границе, а их совокупные военные расходы уже превысили 1 трлн долл. и составляют больше половины общемировых».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»