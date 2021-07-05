Экран без плана, «Кедр» в полете, суданский транзит

Нужны ли российскому флоту «плавучие причалы»

Завершившийся в Санкт-Петербурге Международный военно-морской салон (МВМС-2021) не стал прорывом или откровением в области российского кораблестроения. Смена площадки форума с «Ленэкспо» на «Экспофорум» пусть и подняла статус мероприятия, но не сделала его более содержательным. Разработчики и производители морской техники ограничились в основном макетами перспективных кораблей, некоторые из них остаются таковыми десятки лет без воплощения в реальные изделия.

Это касается экранопланов, о которых вспомнил генконструктор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев. Он сообщил, что фирма рассматривает проект самолета-корабля в качестве космического спасателя. Работа идет в инициативном порядке. Это целая линейка изделий, в частности «Чайка-2», которая позволит перевозить до 100 пассажиров со скоростью до 450 км/час в морских прибрежных зонах. «Он сможет выходить на необорудованное побережье с незначительным уклоном, а также базироваться как на воде, так и на региональных аэродромах», – сообщил Георгией Анцев.

«Возможности экранопланов сложно в полной мере оценить на территории европейской части России, так как тут имеется достаточно разветвленная транспортная система и нет необходимости в преодолении больших расстояний в открытом море. Но они могут быть очень востребованы на Дальнем Востоке. Особый интерес к экранопланам, как мне кажется, сегодня должен быть у «Роскосмоса» в связи с развитием космодрома «Восточный». Прогнозируемое увеличение количества пилотируемых полетов в космос потребует повышения эффективности поисково-спасательных работ. Допустим, если на старте возникнет нештатная ситуация, капсула с космонавтами аварийно отстыкуется и приводнится в Тихом океане. Как в этом случае быстро добраться до них на 9000-метровом отрезке траектории? Выводить в полном составе Северный и Тихоокеанский флоты, обращаться за помощью к иностранным коллегам? Их будет необходимо оперативно найти и оказать помощь. Экраноплан – для таких аварийно-спасательных работ», – уверен Георгий Анцев.

Судьба экранопланов туманна. При всех достоинствах – скорости и грузоподъемности – у них столько же недостатков: скорость и плохая энергетическая эффективность. Так что проект уникального корабля-самолета все еще остается красивой технологической идеей, лишенной реального применения в современной ситуации.

Не менее сложна судьба и неатомных лодок нового поколения. Не первый год обсуждается детище СПМБМ «Малахит» неатомной подводной лодки «Сервал» семейства «Пиранья». Корабль предназначен для диверсионных операций. В составе подлодки имеется шлюзовая камера для выхода боевых пловцов, а также сверхмалая ПЛ семейства «Тритон». Проект разработан в инициативном порядке для продвижения на экспорт. Основным преимуществом разработчики называют воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) на базе газотурбинного генератора, которого пока еще не существует. Для развития проекта необходим интерес со стороны иностранных заказчиков. Последние платить за сырые разработки не готовы.

Так же, как, по всей видимости, не собирается это делать и отечественный ВМФ, когда речь заходит об авианосцах. Проекта два: ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (ведущий институт в области проектирования кораблей) и Невское ПКБ (основной проектант больших платформ) – авианосцы проекта 23650 «Шторм» и 11430 «Ламантин». Кроме энергоустановки их роднит то, что это циклопические машины водоизмещением от 70 до 90 тыс. т и длиной более 300 м. На них могут базироваться до 90 летательных аппаратов, в том числе и беспилотных. При том что единственный имеющийся в составе флота корабль аналогичного класса «Адмирал Кузнецов» плавно перетекает по срокам ремонта с 2022 на 2023 год, стоило бы заняться его преемником.

Военно-морской салон не дал ответа и на этот вопрос. Зато прозвучала реплика, что нам нужны «плавучие причалы» – неатомные авианесущие корабли с полетной палубой около 500 м. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал один из разработчиков авианосцев Валентин Беланенко, ранее возглавлявший отдел планирования перспективных проектов надводных кораблей КГНЦ.

«Для нашего ОПК технически выполнима задача за относительно непродолжительное время построить 2–3 «плавучих причала», которые представляли бы собой недорогие и простые морские платформы с длиной полетной палубы 500 м и водоизмещением около 60 тыс. т. Такие легкие авианосцы имели бы двухвальную газотурбинную установку, как у эсминца, скорость 28 узлов и 50 летательных аппаратов на борту», – рассказал он в кулуарах МВМС-2021. Вопрос только, надо ли это нашему ВМФ. Последний молчит.

Впрочем, есть и серьезные прорывы. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») разработала отечественный газотурбинный двигатель для десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» М70ФРУ, – сообщил замгендиректора – генконструктор ОДК Юрий Шмотин.

«Созданы новые модификации двигателей и агрегатов, которые позволяют полностью заменить украинские силовые установки для кораблей на воздушной подушке и реверсивные двигатели, находящиеся в эксплуатации», – проинформировал Шмотин. Кроме того, ОДК отчиталось о начале поставок четырех дизель-газотурбинных агрегатов М55Р для фрегатов – кораблей дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов». Общее количество законтрактованных агрегатов – 12 единиц, которые будут переданы корабелам до 2025 года. Всего, согласно имеющимся заказам, агрегатами М55Р будут укомплектованы шесть фрегатов: «Адмирал Головко», «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чичагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

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