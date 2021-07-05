Модуль "Наука" для МКС вернули в монтажно-испытательный корпус для устранения замечания

Модуль предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", который будет запущен к МКС, возвращен в монтажно-испытательный корпус. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Роскосмоса.

"МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК (Ракетно-космической корпорации - прим. ТАСС) "Энергия"для устранения замечания", - сказали в пресс-службе.

В конце июня в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытания модуля "Наука", головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Позже головную часть отправили на заправку топливными компонентами и сжатыми газами.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.