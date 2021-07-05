Китай вооружается без оглядки

России придется приспособиться к новым технологиям Поднебесной

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS, Великобритания) Фенелла Мак-Герти и Мейя Ноуэнс опубликовали научное исследование «Новый пятилетний план Китая и бюджет на 2021 год: что они значат для обороны?». Исследование рассматривает влияние заседаний двух сессий на корректировку военных расходов КНР и направлений развития Народно-освободительной армии Китая. Под двумя сессиями в Китае традиционно понимают заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая. Ежегодно на этих сессиях делегаты заслушивают доклады руководителей правительства и утверждают параметры социально-экономического развития КНР.

РОСТ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ КИТАЯ

Оборонный бюджет КНР на 2021 финансовый год объявлен в рамках нового 14-го пятилетнего плана обороны (2021–2025). Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал «сделать страну великой военной державой в ближайшие десятилетия».

Заявленные военные расходы Китая на 2021 год в размере 1,355 трлн юаней (202 млрд долл. США) представляют, по сути, номинальное увеличение на 6,8% по сравнению с бюджетом 2020 года (1,268 трлн юаней, или 188 млрд долл.). В 2020 году правительство КНР предприняло попытки максимально защитить НОАК и военную экономику от глобальных экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса COVID-19, благодаря чему лишь незначительно были замедлены темпы роста военных расходов – до 6,7%.

Значительно выраженный номинальный рост в 2021 году свидетельствует о существовании более прочной экономической базы, на которую опирается экономика Китая по сравнению с 2020-м. Хотя темпы экономического роста КНР в 2020 и 2021 годах значительно ниже, чем 12,8%, достигнутые в период с 2014 по 2019 год, эта цифра лишь немногим ниже среднегодового роста экономики в 8,1% в этот же период.

Авторы доклада полагают, что в реальном выражении рост военных расходов в 2021 году немного ниже, чем в 2020-м, из-за уровня инфляции в Китае, достигшего 3%. В стоимостном выражении это увеличение составляет около 13 млрд долл., что сопоставимо с военными расходами Тайваня. В 2020 году, несмотря на более медленный реальный рост военных расходов Китая, номинальное увеличение на 12 млрд долл. было больше, чем совокупное увеличение оборонного бюджета всех других азиатских стран, вместе взятых.

Так, военные расходы на 2020 год составили около 193 млрд долл., хотя, по различным оценкам, были намного выше, если учесть закупку иностранного вооружения и военной техники, финансирование военных НИОКР, бюджет Народной вооруженной милиции (аналог российской Росгвардии), военные пенсии и расходы на разработку ядерного оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Китая в 2019 году составили 1,66 трлн юаней, что на 38% больше официального показателя.

В ответ на обвинения в том, что его расходы на оборону не являются прозрачными, официальный Пекин указывает, что КНР начиная с 2007 года ежегодно представляет в ООН подробные отчеты о своих военных расходах. Китайские чиновники подчеркивают, что такого понятия, как «скрытые военные расходы», в КНР не существует.

Чтобы дать представление о том, как военные расходы Китая соотносятся с обстановкой в регионе, авторы доклада приводят статистику, где аналогичные расходы азиатских стран составили 25% от общемирового показателя в 2020 году по сравнению с 17,8% в 2010-м. Рост в основном поддерживался ключевыми рынками, включая Австралию, Индию и Республику Корея. Как отмечают авторы доклада, несмотря на запланированное увеличение европейских военных бюджетов в 2021 году, доля Азии в глобальных расходах, вероятно, снова немного вырастет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Помимо объявления военных расходов, по результатам двух сессий появилась информация о мероприятиях, связанных с модернизацией национальной обороны КНР. В связи с перспективными разработками военной промышленности и амбициозными планами модернизации НОАК Пекин объявил, что в 2021 году увеличит расходы на фундаментальные военно-научные исследования на 10,6%, а расходы на НИОКР – более чем на 7% ежегодно в течение следующих пяти лет.

Изучение планов 14-й пятилетки позволяет утверждать, что китайские руководители сосредоточат усилия на повышении технологических возможностей в ключевых областях: искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления, производство полупроводников, изучение дальнего космоса, глубоководные исследования, полярные экспедиции.

Для стимулирования инноваций будет создано большее количество лабораторий, специализирующихся на ИИ и квантовых вычислениях. Китай параллельно проводит исследования по применению данных технологий в военных целях, и планы на пятилетку показывают, что это направление остается приоритетным до 2026 года.

ПЛАНЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ НОАК

Опубликованные информагентством «Синьхуа» планы на 14-ю пятилетку также дают представление о приоритетных направлениях следующего этапа модернизации основного компонента ВС КНР – НОАК.

Китайское правительство ранее планировало, что НОАК должна достичь базового уровня «механизации» и добиться прогресса в «информатизации» к 2020 году. Но анализ заявлений китайского политического и военного руководства говорит о том, что эта цель не была реализована в полном объеме.

Проблема «механизации» особенно актуальна для сухопутных войск НОАК. Данный вид войск моторизован, то есть оснащен колесной и гусеничной техникой, но только половина этих войск механизирована – обеспечена бронированными боевыми машинами и танками. По мнению командования НОАК, «информатизация» ВС значительно усилит их стратегические возможности за счет смены подходов к принятию решений о применении войск. Достижение должного уровня «механизации» и «информатизации» останется приоритетной целью в ближайшие несколько лет.

В 2021 году начался «третий этап реформирования» НОАК, направленный на достижение долговременной политической цели – создание армии мирового уровня к 2049 году. Согласно пятилетнему плану, перспективные цели НОАК к 2027 году (к столетию ее основания) состоят в укреплении ВС с помощью достижений науки и технологий, более тщательного подбора кадров, ускорения военной модернизации.

В заключение авторы IISS отмечают, что пятилетний план не раскрывает детально структуру военных расходов КНР, однако может дать представление о направлениях расходов на следующие пять лет. Например, в документе особое внимание уделяется планам модернизации вооружения и военной техники, внедрению инноваций в сфере военной науки и технологий двойного назначения, разработке «интеллектуального оружия». Обозначенная китайскими лидерами в 2017 году концепция «военно-гражданской интеграции» снова становится одним из направлений реформы НОАК.

В разделе пятилетнего плана «Ускорение модернизации национальной обороны и вооруженных сил» в пунктах 56 и 57 отмечается приоритетная необходимость совместного использования военных и гражданских научно-исследовательских объектов и одновременного проведения военных и гражданских научных исследований в космической сфере, киберпространстве, биологии, новых видах энергии, ИИ.

ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ

Технологическая часть 14-го пятилетнего плана КНР крайне важна для России. В условиях, когда экономики США и КНР вступили в борьбу за лидерство, взаимосвязанность производственных цепочек по обе стороны Тихого океана была бы гарантией того, что технологическая глобализация продолжается и мир будет оперировать примерно одинаковыми стандартами у разных производителей. Однако политика Китая в области технологий, очерченная в новом плане, указывает, что Пекин намерен делать ставку на технологическую независимость и, насколько возможно, снижать зависимость от США.

Такой же подход избрал и Вашингтон, где президент Байден подписал указ о возвращении критически важных цепочек производства в высоких технологиях на территорию США и их союзников. Это означает, что в мире будут формироваться две технологические платформы с центрами в КНР и США, конкурирующие между собой.

Учитывая углубляющуюся конфронтацию с Западом, Россия будет все больше интегрироваться в китайскую технологическую орбиту. В этой ситуации для России важно сохранить возможность выбирать из китайской платформы интересующие элементы, а в остальном пользоваться своими технологиями, иметь доступ к альтернативным китайским решениям, а также обладать собственными технологическими разработками, представляющими интерес для КНР.

До недавнего времени такой сферой был экспорт военных технологий. Но китайский интерес в этой области постепенно уходит в прошлое из-за успехов национальной военно-промышленной политики, которая получит продолжение и в 14-й пятилетке. Если в середине 2010-х Китай был готов закупать у РФ новейшие образцы вооружений (например, истребители Су-35 и зенитные системы С-400 «Триумф»), то сегодня Москве приходится делиться уже технологиями системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Надежным способом остаться крупным экспортером вооружений в КНР является переход к совместной разработке вооружений – по аналогии с тем, как Россия и Индия сотрудничали при производстве сверхзвуковой противокорабельной ракеты Brahmos.

Роман Кузнецов

Роман Иванович Кузнецов – журналист.