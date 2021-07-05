Тропой Ночных ведьм

Сегодня в Краснодарском высшем военном авиационном училище наравне с мужчинами обучаются будущие летчицы-истребители. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Женщины в Российской армии продолжают высокие традиции

Считается, что служба в армии – не женское ремесло. Однако в России насчитываются десятки, а то и сотни тысяч представительниц женского пола, желающих посвятить свою жизнь защите Отчизны. Немало девушек и женщин, преданных военному делу, служат в подразделениях связи, обучают новобранцев, работают в тыловом обеспечении, а также выполняют традиционную роль – помогают больным и раненым братьям по службе скорее вернуться в строй. Они идут на контрактную службу по зову сердца и готовы наравне с мужчинами выполнять самые сложные задачи в любой точке мира.

И даже если девушка не была воспитанницей кадетского корпуса и не обучалась в военном училище, она может поступить на контрактную службу. Если кандидатка обладает отменным здоровьем, хорошей психологической выдержкой и высокой физической подготовкой, позволяющей сдать нормативы, зачисление обеспечено.

ИСТРЕБИТЕЛИ И ШТУРМОВИКИ

Учитывая, что среди призывников, как ни крути, а найдутся желающие отсрочить свидание с военкоматом или вовсе откосить, серьезно настроенные девушки пробуждают очень теплое чувство. К примеру, сейчас в Краснодаре наравне с мужчинами обучаются будущие летчицы-истребители, которые уже совсем скоро встанут на крыло. А пока они заканчивают освоение теории и выполняют парашютные прыжки, а также совершают учебные вылеты на популярных во всем мире учебных самолетах – реактивных Л-39. При этом курсантки не ограничиваются простым маневрированием, а выполняют фигуры высшего пилотажа и учатся слаженной работе в групповых заданиях.

«Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть. Несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию. Несколько – в штурмовую. Абсолютное большинство – в военно-транспортную», – рассказал заместитель министра обороны Николай Панков. И отметил, что в ближайшем будущем в действующих строевых частях можно будет увидеть первых российских летчиц-истребителей.

Эта новость особенно приятна тем, что в отечественной практике после 1945 года женщины не допускались к военной технике. Тогда было жизненно необходимо восполнять потери советского населения, безвозвратно лишившегося миллионов человеческих жизней в борьбе против коричневой чумы.

НОЧНЫЕ ОХОТНИЦЫ

В годы Великой Отечественной войны женщины проявили недюжинную отвагу. Советские военные летчицы участвовали непосредственно в боевых действиях и стали настоящим кошмаром для немецко-фашистских захватчиков.

Поначалу немецкое командование не верило в существование женского авиаполка – думали, что имеют дело с пропагандистскими россказнями. Однако, столкнувшись с «Ночными ведьмами» (так прозвали 588-й, позднее 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк), бойцы вермахта были готовы чуть ли не душу продать за уничтожение летчиц, совершавших ночные налеты, в результате которых от немецкой военной инфраструктуры оставались ножки да рожки.

На всех без исключения должностях в отряде – механики, летчики, санитарки, наземный состав, ремонтные бригады – находились только девушки. Все они обучались в г. Энгельсе, а средний возраст «ведьм» составлял всего лишь 22 года.

Вылеты совершались на бипланах Поликарпова, известных как У-2 (По-2) – самолетах, изначально предназначенных для обучения будущих летчиков. Женщины-авиаторы улучшили У-2 – оборудовали специальными приспособлениями, которые удерживали снаряды общей массой свыше 150 кг. Ради того чтобы самолет мог нести порядка 300 кг бомб, многие девушки шли на рискованный шаг – не брали с собой парашюты и пулеметы. Если биплан сбивали, у летчицы не было шанса на спасение.

Кроме того, самолет был медлительным даже для своего времени: он мог разогнаться лишь до 120 км/ч (для сравнения, средняя скорость Ил-16 составляла порядка 442 км/ч в зависимости от модификации). В открытом воздушном бою По-2 был беззащитен – его корпус изготавливался из фанеры и не обшивался броней. Но эти недостатки компенсировались тем, что вылеты совершались в темное время, когда труднее обнаружить приближающийся налет. Именно благодаря внезапности советские летчицы получили прозвище Ночные ведьмы.

За годы войны советские летчицы, включая Ночных ведьм, произвели 23 672 боевых вылета и обрушили на захватчиков 2 902 980 кг бомбового груза. А также «согрели» бойцов вермахта 26 000 капсул с горючей жидкостью. Благодаря им были вызваны 811 пожаров и 1092 взрыва большой силы в стане врага.

Кроме того, по некоторым сведениям, за годы войны женский авиаполк уничтожил и повредил 17 переправ, девять железнодорожных эшелонов, две железнодорожные станции, 46 складов с боеприпасами и горючим, 12 цистерн с горючим, один самолет, две баржи, 76 автомашин, 86 огневых точек.

Помимо прочего, отважные летчицы помогали фронтовым братьям. Они сбрасывали окруженным солдатам-красноармейцам сотни мешков с боеприпасами и продовольствием, и бойцы получали возможность прорваться из смертоносного кольца.

БЕСПОЩАДНЫЕ СНАЙПЕРЫ

В годы Великой Отечественной женщины служили не только в авиации: от 800 тысяч до 1 миллиона женщин несли службу по 20 разным специальностям.

Широко известна, к примеру, Людмила Павличенко – снайпер, участница обороны Одессы и Севастополя. Или Алия Молдагулова – восемнадцатилетняя девушка, отправившая на тот свет свыше 70 бойцов вермахта.

В силу возраста и хрупкого телосложения Алию, мечтавшую стать военной летчицей, не пускали на фронт. Поэтому в первые годы войны она обеспечивала тыл – работала в группе по обработке металла. Но, едва узнав об открытии школы для женщин-снайперов в Подмосковье, Алия ухватилась за этот шанс. Тренируясь по 15 часов в сутки, девушка достигла высокого мастерства и работала не только как снайпер, но и ходила в разведку, а также вытаскивала раненых солдат из-под обстрела.

Жизнь Молдагуловой оборвалась в 1944 году – немецкий офицер смертельно ранил ее. Однако, прежде чем покинуть этот мир, девушка успела отправить захватчика на тот свет.

К слову, для немцев женщины-снайперы были особенно опасны. Они отличались большим терпением и выдержкой. За голову «фрау снайпер» давалось большее вознаграждение. Поэтому советские женщины-стрелки всегда держали при себе «гранату-неразлучницу», чтобы не попасть в плен.

Известный своей жестокостью обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн приравнивал женщин к комиссарам и евреям. Всех их, согласно его распоряжению, полагалось допрашивать с пристрастием – а это означало применение особо жестоких и унизительных пыток – и затем расстреливать.

Известен пример, когда снайперскую пару – Наталью Ковшову и Марию Поливанову, чей общий боевой счет составлял более 300 уничтоженных солдат и офицеров противника, фашисты взяли в окружение. Девушки, понимая, что не смогут прорваться, подорвали себя и врагов последними двумя гранатами.

ТАНКИСТКИ И ЗЕНИТЧИЦЫ

В отечественной истории есть примеры и женщин-танкисток. Александра Ращупкина выдавала себя за мужчину – и в течение трех лет, пока не получила тяжелое ранение, хранила эту тайну.

Мария Октябрьская пожертвовала все свои сбережения на строительство танка Т-34, получившего прозвище «Боевая подруга». А затем написала письмо Сталину с просьбой отправить ее на фронт. Сталин поддержал ее инициативу, и Октябрьская стала водителем-механиком «Боевой подруги». Танкистка была смертельно ранена в бою в 1944 году, ей посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Гвардии сержант Мария Лагунова была механиком-водителем Т-34. Она участвовала в боях на Курской дуге, а в своем тринадцатом бою под Киевом лишилась обеих ног. Несмотря на это, она продолжала борьбу и освоила протезы. А после войны вышла замуж и прожила полноценную жизнь.

Женщины служили и в подразделениях ПВО. Обучение длилось всего полтора месяца. Для подготовки прожектористок и связистов службы ВНОС был определен срок в два месяца, поскольку им предстояло иметь дело с самой сложной техникой.

После ускоренных курсов женщины проходили распределение: их направляли преимущественно в зенитную артиллерию и в службу ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Общая численность женщин в этих частях составляла порядка 85 тысяч.

Семь тысяч женщин шли служить в зенитно-прожекторные части, пять тысяч – в части аэростатов воздушного заграждения и три тысячи – в зенитно-пулеметные части. Прямо из военкоматов отправлялись служить те, кого определили в подразделения обслуживания за ненадобностью специальной подготовки.

Наравне с мужчинами зенитчицы обороняли Москву и Ленинград, прикрывали своих товарищей в Мурманске и Архангельске, на Северном Кавказе и на Волге. Многие героини не дожили до Победы, однако их подвиг навеки запечатлен в мировой истории.

ПОЗНАНИЕ В СРАВНЕНИИ

В отличие от армии США, которую некоторые возводят в эталон, в Российской армии нет разделения на боевые и небоевые должности по половому признаку. Если женщина приняла присягу, она несет службу на тех же условиях, что и мужчины. К примеру, сегодня свыше 700 россиянок-военнослужащих успели принять участие в боевых действиях.

Хотя армейские порядки предписывают избегать поблажек, наши мужчины берегут сестер по службе – даже в горячих точках максимально стараются защитить женщин от любой опасности.

Считается, что физиологические особенности женского организма сами по себе являются противопоказанием к службе. Но военные врачи, исследовавшие этот вопрос, пришли к выводу, что женская физиология – не препятствие. Женщины-военнослужащие обеспечивают внушительный резерв для ВС России, а их физические особенности с лихвой компенсируются более высокой дисциплиной, выносливостью и мастерством.

Кроме того, вопреки распространенному заблуждению женщины более стрессоустойчивы – в противном случае мы бы не знали примеров стойкости и мастерства наших воительниц. Как показывает история, у отваги и профессионализма нет пола. Поэтому что бы ни говорили злые языки, многие женщины могут и хотят служить в армии. И способны на подвиг.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.