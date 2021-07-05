Стаи частные и военные

Более половины израильских беспилотников экспортируется в Европу, еще треть – в Азию. Фото с сайта www.idf.il.

О беспилотниках в Израиле

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), они же дроны, они же летающие роботы – мощнейшее инновационное оружие, которое используется с разными целями. Применение беспилотников в невоенных целях, которое лавинообразно нарастает с начала 2010-х, создало несомненные риски и потребовало законодательными актами в той или иной степени обезопасить эксплуатацию всех видов БПЛА.

До 2015 года еврейское государство занимало первое место по количеству производимых и экспортируемых дронов. Сегодня Израиль, оставаясь на ключевых позициях на рынке военных дронов, был потеснен США. В четверке лидеров также Китай и Россия. Более половины израильских беспилотников экспортируется в Европу, еще треть – в Азию. В 2019 году на БПЛА приходилось около 10% израильского военного экспорта.

ВСЛЕД ЗА ЧЕТВЕРКОЙ ЛИДЕРОВ

Авторитетный российский политолог Александр Храмчихин утверждает: «Есть такой феномен – страны, отставшие в развитии авиации традиционной, пилотируемой, очень хорошо наверстывают упущенное именно за счет беспилотной авиации. Кроме Турции, это Иран, а до определенной степени и Китай».

Турецкий беспилотник и впрямь оказался успешным. «Байрактар («Знаменосец») ТБ2» – ударный оперативно-тактический средневысотный дрон с продолжительностью полета более 12 часов с четырьмя ракетами на подвеске. Такая длительность полета позволяет ему после выявления целей выдвигаться к передовой для пуска ракет.

На начало 2020 года турецкие сухопутные силы имели в своем распоряжении 33 «Байрактара ТБ2». Турецкие ВМС и жандармерия соответственно – 4 и 18. Дроны этого типа находятся также на вооружении Азербайджана, Катара, Ливии и Украины.

Несмотря на достижения Турции в создании беспилотников, на настоящем этапе турецкая армия не в состоянии заменить пилотируемую военную авиацию.

В последнем противостоянии боевиков сектора Газа и ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в мае нынешнего года ХАМАС впервые использовал дроны собственного производства. Сбитый израильтянами палестинский ударный БПЛА «Шехаб» («Династия»), дрон-камикадзе на бензиновом двигателе, создавался на основе иранского беспилотника «Абабиль» («Стадо»). В палестинском варианте у дрона один стабилизатор, а в варианте, переданном иранцами йеменским хуситам и названном «Кашеф» («Наблюдатель»), – два.

Иранские беспилотники и их палестинские производные, собираемые в секторе Газа, не отличаются высокой технологичностью. Но, снаряженные взрывными зарядами, могут натворить немало бед.

ОБОЮДООСТРАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

В апреле нынешнего года в отчете государственного контролера Матаниягу Энгельмана основное место было уделено армейским высокотехнологичным подразделениям. В обязанности госконтролера входит контроль за деятельностью исполнительной власти, государственных учреждений и предприятий. Не исключая, разумеется, Министерства обороны и военной сферы в целом. В нынешнем отчете Энгельман обратил внимание на использование ЦАХАЛ различных полигонов и стрельбищ для испытания дронов. Госконтролер считает, что совершенствование технологии дронов и широкое их использование армейскими и другими структурами может оказаться опасным для самих израильтян.

Всего в Израиле разработано и введено в эксплуатацию более четырех десятков дронов разных видов. Получают распространение БПЛА с интегрированной боевой нагрузкой. По сути, такие дроны можно считать барражирующими снарядами или бомбами заданной мощности. Они способны вести патрулирование и уничтожать найденные цели «ценой собственной жизни».

Чжуншаньский институт науки и технологии – головная научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация Бюро вооружений Министерства национальной обороны Китайской Республики (Тайвань) – еще в 2019 году передало армейским структурам именно такие дроны-самоубийцы. Если цены на тайваньские беспилотники будут достаточно низкими, их закупит ряд ближневосточных стран.

СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ

Госкомпания Israel Military Industries разработала и произвела крылатый дрон, который может запускаться не только с самолета, но и с корабля, вертолета, наземной установки. Он предназначен для разведывательных целей, корректировки огня, обнаружения мест падения самолетов и других БПЛА.

В штатном варианте ракета «Далила» (имя ветхозаветной героини) предназначена для борьбы с радиотехнической системой противника. При обнаружении радара «Далила» превращается в самонаводящийся самолет-снаряд. Боевая нагрузка этого беспилотника 54,4 кг, дальность – 400 км.

Израильский беспилотник «Пантера», тактический БПЛА, разработанный той же компанией Israel Military Industries, использует технологии поворотного винта, которые позволяют осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также зависание в воздухе. «Пантера» укомплектована системами, позволяющими вести наблюдение круглосуточно и в любых погодных условиях. По желанию заказчика на БПЛА этого типа можно установить лазерный указатель, измеритель расстояния или систему наведения. Наземная станция управления, размещенная в автомобиле, может управлять сразу тремя «Пантерами».

К дронам-мультикоптерам относятся винтокрылые летательные аппараты с несколькими роторами (несущими винтами). Поэтому мультикоптеры, построенные по вертолетной схеме, называются также многолетами и многороторными вертолетами. В зависимости от количества роторов они подразделяются на квадрокоптеры (четыре винта, самая распространенная модель), гексокоптеры и октокоптеры (шесть и восемь винтов соответственно).

Мультикоптер «Цор» производства концерна Elbit Systems предназначен для всех родов войск. Он весит 15 кг и способен удаляться от оператора на 10 км. Время пребывания в воздухе с полезной нагрузкой 0,4 кг – до часа, с нагрузкой 3 кг – около получаса. «Цор» способен двигаться почти бесшумно, что позволяет ему вести наблюдение и подслушивание, зависнув за окнами подозрительных зданий.

СПАСТИ СТЕРВЯТНИКОВ

Несмотря на наличие собственной линейки дронов, ЦАХАЛ продолжает использовать дешевые китайские портативные БПЛА концерна Dajiang Innovation Technology, более известного как DJI. Этот концерн, расположенный на юге Китая в городе Шэньчжэнь, производит мультикоптеры, контроллеры (микросхемы для управления электронными устройствами), видеоборудование.

Американская армия отказалась от этих дронов ввиду их киберуязвимости. Но израильские военные специалисты смогли обеспечить кибербезопасность таких аппаратов. Они успешно используются в смешанных батальонах легкой пехоты Службы охраны границ и в пехотных батальонах во время оперативной деятельности в Иудее и Самарии.

Персонал частей, получающих мультикоптеры, проходит недельный курс обучения работе с ними в Службе (школе) полевой разведки, созданной в апреле 2000 года. Разработана компьютерная программа, позволяющая одному солдату управлять целой группой мультикоптеров. Созданы также специальные смарт-часы, с которыми солдат, попавший в непредвиденную ситуацию, может вызвать мультикоптер для своего обнаружения.

По части невоенного использования дронов любопытен такой факт. Орнитологи Управления охраны природы и национальных парков (УОПиНП) Израиля решили помочь оставшемуся без пары грифу – крупной хищной птице семейства ястребиных. Компания XTEND разработала платформу управления мультикоптерами в сложных топографических условиях и предоставила аппаратуру, а бойцы спецназа ЦАХАЛ управляли мультикоптером, чтобы четыре раза в день кормить птенца.

Популяция грифов на Ближнем Востоке резко сократилась и находится на грани вымирания. В УОПиНП прикладывают значительные усилия для спасения этих птиц.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Развитие технологий производства беспилотников, их массовое и не всегда контролируемое использование создают несомненные риски. В частности, для поддержания законности и общественного порядка. Госконтролер Энгельман привел грустный пример: полиция и ШАБАС (Управление тюрем Израиля) едва не допустили доставку в тюрьмы наркотиков и мобильных телефонов. Криминальные группировки попытались организовать цепочку неконтролируемых доставок заключенным посредством мультикоптеров.

«Армия отвечает на угрозы всех видов БПЛА военным объектам, – указывает госконтролер, – за все остальное несут ответственность полиция и ШАБАС». По данным, обнародованным Энгельманом, только четверть объектов и баз защищены от дронов практически на 100%. Нет претензий, например, к защите главных воздушных ворот страны – аэропорта имени Давида Бен-Гуриона.

Проблемой с точки зрения госконтролера остается медленная реализация решения кабинета министров о комплексном финансировании всеми ведомствами защитных систем от гражданских мультикоптеров. На руках у населения страны находятся десятки тысяч мультикоптеров. Ни с частными владельцами, ни с дронами в ведомственном владении ситуация не упорядочена.

Госструктуры с неохотой координируют свои действия в решении проблемы унифицированного контроля за безопасностью БПЛА. Матаниягу Энгельман за низкую готовность в отражении невоенных угроз более всего винит израильскую полицию.

В ряде стран Ближнего и Среднего Востока опасность использования БПЛА купируется простым и безусловным запрещением их ввоза, производства и использования негосударственными структурами. К таким странам относятся Египет, Марокко, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия, а также Палестинская национальная автономия. В Египте отдельно оговорен запрет на пересылку по почте дронов в разобранном виде и передачу их в подарок. В Марокко за производство действующих авиамоделей могут наложить огромный штраф.

Однако использование дронов в гражданских целях будет возрастать. В этом нет ни малейшего сомнения. Они уже сейчас используются для фотографирования недвижимости и земельных участков риелторами, службами доставки медикаментов и срочной корреспонденции. С другой стороны, БПЛА, летающий над домом с неизвестными целями, не может не пугать или не раздражать обычных горожан. А умельцам-киберпреступникам нужно совсем немного времени, чтобы взломать дроны и использовать их в своих целях.

О ТОНКОСТЯХ КОНТРОЛЯ

Контролирующие службы проверяют ведомства, дают рекомендации, но не вмешиваются в процесс принятия основополагающих решений, которые являются прерогативой правительства и судебных инстанций. Государственный контролер избирается тайным голосованием в Кнессете (парламенте) на один семилетний срок. В штате его ведомства работают юристы, аудиторы и специалисты разных профилей. Госконтролер независим от правительства и подотчетен только Кнессету.

Стоит обратить внимание на личность нынешнего государственного контролера. Некомпетентному наблюдателю может показаться странным, что Энгельман выступает за ограничение влияния госконтролера (то есть своего влияния) на органы исполнительной власти. Он прямо говорит о важности проведения четкой границы между работой госконтролера, который занимается прежде всего ревизией, и безусловной прерогативой правительства.

ПРЕВЫШАЯ ЗАКОН

Израильские законы о беспилотниках, принятые в 1981 году, безнадежно устарели. По сути, 40 лет назад речь шла об авиамодельной технике высокого уровня. Согласно тогдашним законодательным актам, «беспилотники не должны летать выше 50 м от земли и приближаться к жилым кварталам, общественным зданиям (таким как школы, больницы, кинотеатры), паркам и другим местам гуляний более чем на 250 м». Но эти правила соблюдали далеко не все израильские владельцы частных дронов.

Ноам Мильштейн, начальник отдела БПЛА в Управлении гражданской авиации (УГА) Израиля, возглавил спецкомиссию, которая разрабатывает новый законопроект по пользованию дронами. Он считает, что частный владелец дрона обязан представить в отдел БПЛА декларацию о намерениях использования принадлежащего ему безэкипажного воздушного агрегата, получить документ о его регистрации и свидетельство о прохождении курса по технике безопасности и «операторскому вождению». Стоимость регистрации предположительно составит 30 шекелей (8 долл.).

Вскоре госконтролеру Энгельману поступит полный перечень документов, наличие которых УГА считает обязательным для владельцев и операторов дронов.

Иерусалим

Захар Гельман

Захар Гельман – независимый журналист.