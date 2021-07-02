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Компания ZeroAvia приступила к разработке 19-местного водородного самолета

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Dornier 228
Dornier 228.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Британско-американская компания ZeroAvia приступила к разработке 19-местного водородного самолета. Как сообщается на сайте компании, для этого она использует два двухмоторных самолета Dornier 228. Их моторы заменят на силовые установки мощностью 600 киловатт.

Водородные самолёты, как и электрические, приводят в движение электромоторы. Но электричество последние получают от топливного элемента, на ходу соединяя водород с кислородом, которые из-за окислительно-восстановительных процессов создают электрический ток. Водород может дать гораздо большую плотность энергии, чем многие современные аккумуляторы. Единственный продукт, выделяющийся во время этого процесса — вода. Поэтому водородные самолеты считаются экологически нейтральными.

У ZeroAvia уже есть опыт разработки водородного электрического самолета. В рамках британской правительственной программы HyFlyer она вместе с Университетом Крэнфилда создала шестиместный демонстратор на базе турбовинтового легкого самолета Piper Malibu Mirage. Разработчики утверждают, что это крупнейший самолет, получающий энергию для полета из водорода. В модифицированной версии в салоне вместо пассажирских кресел установили три бака со сжатым водородом, которые подавали его в топливные ячейки. Самолет с силовой установкой мощностью 250 киловатт впервые взлетел в 2020 году.

Работа над первым проектом приостановилась из-за неудачных испытаний в апреле. Компания заявила, что он приземлился без проблем, но зацепил крылом и левым основным шасси за неровную местность в конце поля и получил повреждения.

Но уже 29 июня ZeroAvia объявила, что приступает к разработке 19-местного водородного самолета. Для этого компания использует два двухмоторных самолета Dornier 228, один из Британии и один из США. Моторы самолетов она собирается заменить водородно-электрическими силовыми установками мощностью 600 киловатт. В итоге шеститонный самолет должен будет нести сто килограмм сжатого водорода. Его дальность превысит 900 километров.

Водородные двигатели сложнее, чем полностью электрические, поэтому их не так активно разрабатывают. Но проекты водородных самолетов есть и в России, и в Китае, и в Словении.

Василиса Чернявцева

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Страны
Великобритания
Китай
Россия
Словения
США
Продукция
Dornier 228
Компании
Dornier
Проекты
2020-й год
Электрический самолёт
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