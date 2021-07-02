«Мозг» беспилотного ведомого испытали на дроне Avenger

Система искусственного интеллекта для беспилотных ведомых Skyborg второй раз поднялась в небо — на этот раз на реактивном беспилотном летательном аппарате Avenger. Как сообщает Исследовательская лаборатория ВВС США, полет длился два с половиной часа.

Skyborg — это программа по созданию дешевых маневренных боевых беспилотников и системы искусственного интеллекта для управления ими. Такие аппараты должны взять на себя часть ударных задач пилотируемых самолетов. В прошлом году американские военные объявили тендер на разработку прототипов программно-аппаратного комплекса — «мозга» для беспилотного ведомого. В первый раз «мозг» взлетел в мае. Его установили на тактический беспилотник UTAP-22 компании Kratos.

General Atomics в январе заключила контракт с ВВС США на модификацию двух реактивных беспилотников Avenger для испытания «мозга» беспилотных ведомых. Avenger может развивать скорость до 740 километров в час, находиться в воздухе до 18 часов и нести вооружение массой до 2,9 тонны. Длина беспилотника — 13 метров, а размах крыла — 20 метров. У него есть внутренний отсек вооружения и шесть внешних точек подвески для ракет и бомб.

Второй полет системы искусственного интеллекта Skyborg прошел 24 июня на авиабазе «Эдвардс» в Калифорнии. На этот раз «мозг» беспилотного ведомого установили на реактивный Avenger. Полет продлился два с половиной часа. Сначала беспилотником управлял оператор, но когда аппарат поднялся на безопасную высоту, он передал контроль над ним системе Skyborg. «Мозг» второй раз успешно прошел проверку — отвечал на навигационные команды и подстраивался под диапазоны режимов полета. Это значит, что в перспективе пилоты смогут с помощью системы Skyborg управлять разными типами беспилотников.

Кроме General Atomics и Kratos ВВС США заключила контракт на сборку и проведение летных испытаний прототипов беспилотных ведомых с Boeing. Последняя осталась единственной, кто пока не испытывал «мозг» Skyborg на своих беспилотниках. Но у нее есть в разработке беспилотный ведомый Loyal Wingman, о первом полете которого мы писали ранее.

Василиса Чернявцева