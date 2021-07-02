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Летающая машина AirCar впервые перелетела из одного города в другой

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Летающая машина AirCar впервые перелетела из одного города в другой
Летающая машина AirCar впервые перелетела из одного города в другой.
Источник изображения: Klein Vision / Youtube

Летающий автомобиль AirCar словацкой компании Klein Vision впервые совершил перелет между городами. Как сообщает New Atlas, он стартовал из аэропорта Нитры и сел в Братиславе. Полет занял у машины 35 минут. За рулем был ее создатель Стефан Кляйн.

Стефан Кляйн разрабатывает летающую машину AirCar с 2016 года. Внешне она похожа на спорткар, но трансформируется в самолет за три минуты. Корпус автомобиля выполнен из композиционных материалов, его длина — 6,2 метра, а ширина — 1,8 метра. В задней части автомобиля две телескопические балки с килями и складное крыло. Балки раскладываются с помощью гидравлического привода.

В движение летающую машину массой 1,1 тонны приводит мотоциклетный двигатель BMW объемом 1,6 литра и мощностью 160 лошадиных сил. AirCar может поднимать в воздух пассажиров и груз суммарной массой до 200 килограмм. К сертификационным летным испытаниям автомобиля компания Klein Vision приступила прошлой осенью. Первые полеты длились около семи минут. Автомобиль летал на скорости 200 километров в час и на высоте около 305 метров. С того времени AirCar успел провести в воздухе более 40 часов, поднимаясь на высоту до 2,5 тысячи метров.

Первый междугородний перелет AirCar прошел 28 июня. Летающая машина стартовала из аэропорта Нитры и села в Братиславе. Это была 142 успешная посадка AirCar. Полет занял 35 минут, а за рулем был создатель автомобиля Стефан Кляйн. Компания планирует выпустить серийную версию автомобиля. У нее будет двигатель мощностью 300 лошадиных сил, круизную скорость в 300 километров в час, и дальность в тысячу километров.


Летающие машины сегодня разрабатывают несколько компаний в мире, включая американскую SkyRunner, словацкую AeroMobil и российскую «Электроавтоматику».

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
Словакия
США
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