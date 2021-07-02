Американцы представили перспективный штурмовик на базе польского самолета.

Американская компания Sierra Nevada Corporation представила боевой самолет MC-145B Wily Coyote. Как пишет The Drive, он создан на базе польского PZL M28 Skytruck и может нести ракеты AGM-144, авиабомбы GBU-39/B, небольшие беспилотники и другие боеприпасы.

Командование специальных операций США в прошлом году объявило программу Armed Overwatch. Ее задача — к 2022 году выбрать и купить около 75 легких штурмовиков для авиационной поддержки, точечных ударов и разведывательных миссий. Новыми самолетами военные планируют заменить многоцелевые турбовинтовые самолеты U-28 Draco.

В мае военные определились с пятью компаниями, которые построят прототипы для программы. Среди них оказались Leidos, MAG Aerospace, Textron Aviation, L-3 Communications и Sierra Nevada Corporation. В случае успеха проект может получить подряд от правительства на производства.

Sierra Nevada Corporation показала свою концепцию легкого штурмовика изданию The Drive. Самолет MC-145B Wily Coyote создан на базе польского PZL M28 Skytruck. M28 — модифицированный самолет укороченного взлета и посадки. Его длина — 13,1 метра, размах крыльев — 22,06 метра, а максимальный взлетный вес — 7,5 тысячи килограмм. Он может пролететь до 1481 километра с оборудованием массой до тысячи килограмм. Практическая продолжительность полета M28 — от пяти до десяти часов. Он рассчитан на 19 пассажиров.

Wily Coyote — это двухмоторное турбовинтовое воздушное судно с удлиненным носом, под которым находится сенсорная турель. Еще одна турель расположена под фюзеляжем. Под крыльями самолета установлены четыре точки подвески. От польского M28 у него сохранилась задняя погрузочная рампа. На хвосте у него нарисованы несколько диагональных белых линий, как у самолетов первой штурмовой команды ВВС США во время операций в Китае, Мьянме и Индии во времена Второй мировой войны.

Самолет может нести ракеты AGM-144 и APKWS, а также авиационные бомбы GBU-39/B. Его можно приспособить и для запуска других боеприпасов точного наведения и небольших беспилотников, в том числе корректируемых миниатюрных планирующих авиабомб GBU-69/B, ракет AGM-176 Griffin и беспилотников Coyote. При этом Wily Coyote подходит и для наблюдательных миссий без оружия.

По сравнению с разработками других компаний, участвующих в программе Armed Overwatch, Wily Coyote — самый крупный. MAG Aerospace предлагает военным свой MC-208 Guardian на основе девятиместного пассажирского одномоторного Cessna 208 Cavaran, а остальные три компании — двухместные турбовинтовые легкие штурмовые самолеты.

Поддержку с воздуха могут оказывать не только легкие штурмовики, но и палубные беспилотники. Ранее писали, что такие аппараты должны появиться у американской морской пехоты к 2025 году.

Василиса Чернявцева