Эксперт: Беспилотные логистические коридоры повысят экономическую привлекательность России для зарубежных контрагентов.

Формирование беспилотных логистических коридоров может стать крайне перспективным шагом для развития грузовых перевозок в России и повысить привлекательность российских транспортных путей для иностранных контрагентов. Такое мнение в беседе в журналом «Вестник ГЛОНАСС» высказала заведующая научно-исследовательским отделом комплексного развития транспорта ОАО НИИАТ Татьяна Михеева.

По ее словам, сейчас наибольшая доля в грузовых перевозках Российской Федерации приходится именно на автомобильный транспорт – по данным федеральной статистики за 2019 год около двух третей грузоперевозок осуществлялись автотранспортом.

Поэтому использование здесь беспилотных технологий может дать импульс для повышения эффективности всех процессов, связанных как с повышением средней скорости доставки и исключением человеческого фактора, так и с ускоренным оформлением документации и снижением затрат за счет эффективного расходования топлива <…> При этом важно понимать, что экономически значимые результаты такая инфраструктура сможет продемонстрировать после полного внедрения в эксплуатацию и достижения соответствующей загрузки, — сказала Михеева.

Вместе с тем, отметила эксперт, пока еще существует ряд барьеров (не только технологических), которые могут негативным образом повлиять на скорость внедрения инноваций на основных транспортных коридорах. К ним, например, относятся климатические условия. Но основные сложности могут быть в части своевременного согласования и формирования соответствующей инфраструктуры и обеспечения межведомственного взаимодействия в реализации проекта беспилотных логистических коридоров.

Также важно решить вопросы регулирования, поскольку этот вопрос остается до сих пор достаточно серьезным, притом не только в России, но и за рубежом. Пока 2024 год кажется оптимистичным сроком реализации проекта, — считает Татьяна Михеева.

Таким образом, потенциал данного проекта, несомненно, высокий, но важно своевременное устранение сопутствующих инфраструктурных и регуляторных сложностей и комплексное управление рисками.

Если удастся реализовать проект, это позволит повысить экономическую привлекательность российских логистических коридоров в том числе и для зарубежных контрагентов, что в условиях высокой конкуренции между видами транспорта и логистическими операторами может стать решающим фактором, — заключила собеседник агентства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на документ сообщило, что между Санкт-Петербургом и Китаем может появиться логистический коридор для беспилотных грузовых перевозок. Проект получил название «Беспилотные логистические коридоры», его инициатором стала НТИ «Автонет». Планируется, что рассматриваемый участок станет частью мегаинфраструктурного стратегического проекта «Беспилотный транспортный логистический коридор Европа-Китай».

Концепция проекта была представлена со-руководителем рабочей группы НТИ «Автонет» Александром Гурко на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 20 марта.

Кроме того, ранее в интервью РИА Новости сопредседатель рабочей группы НТИ «Автонет» и президент некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» Александр Гурко рассказал, что проект беспилотного логистического коридора может быть протестирован между Москвой и Петербургом.

Прогнозируемая окупаемость беспилотного логистического транспортного коридора Москва-Петербург составит чуть меньше 10 лет, прогнозируют в «Автонете». Согласно расчетам, объем необходимых инвестиций в проект составит 18 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры: информационных систем, систем связи, хабов, а также на закупку флота беспилотных транспортных средств.

Минтранс России и НТС уже подписали на ПМЭФ соглашение для создания на трассе М-11 Москва-Петербург высокоскоростного «зеленого коридора» для беспилотного грузового транспорта. Замминистра Кирилл Богданов тогда сообщил, что к 2030 году общая протяженность федеральных трасс в России, оборудованных специальными системами для движения беспилотного грузового транспорта, должна достичь 19,5 тысячи километров.