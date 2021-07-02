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Техкульт

Электровездеход Venturi принесет в Антарктиду чистоту и «нулевые выбросы»

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Venturi

Когда в 2009 году принц Монако Альберт II посетил Антарктиду, он был неприятно удивлен тем, что по одному из самых чистых уголков мира люди передвигаются на транспорте с «грязными» ДВС. Он обратился в компанию Venturi с заказом на разработку экологически чистого вездехода на электрической тяге. За прошедшее время было выпущено две пробных модели, а финальная третья сейчас готовится к отправке в Антарктиду.

Проект электрического антарктического вездехода это не каприз монарха, но и насущная необходимость для ученых. Им важно собирать максимально чистые образцы снега, льда, воздуха и т.д., поэтому нередко исследователи предпочитают добираться до места пешком, а не ехать на снегоходах. Антарктида крайне важна с точки зрения изучения меняющегося климата и в некоторых случаях буквально каждая молекула в пробе имеет значение, поэтому экологически чистый электротранспорт будет очень востребован.

Venturi

Venturi

Третья модель Venturi Antarctica может перевозить до 6 человек и перемещаться на расстояние до 50 км. С одной стороны, это ограничение батареи, емкость которой составляет 52,6 кВт⋅ч, а зарядка занимает от 2 до 18 часов в зависимости от зарядной станции. С другой, электровездеход предназначен для поездок вокруг базы, а не длительных автономных переходов. Все узлы и компоненты машины рассчитаны на работу при -60 °C.

Venturi

В настоящее время электровездеход проходит испытания, его подготовят к отправке в Антарктиду к декабрю текущего года. Стартовым местом работы для него станет бельгийская станция «Princess Elisabeth», которая является первым на этом континенте научным комплексом «с нулевым выбросом».

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Оригинал публикации
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Страны
Бельгия
Монако
Проекты
Арктика
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