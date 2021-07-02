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Техкульт

Концерн Rheinmetall разработал светошумовую гранату размером с коробочку для визиток

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Граната Rheinmetall

Специалисты немецкого оборонного концерна Rheinmetall разработали компактную карманную светошумовую гранату Spectac размером с коробочку для визиток. Впервые этим видом оружия были оснащены бойцы элитного британского спецназа SAS в 70-х годах.

Главное достоинство светошумовых гранат – их нелетальное действие. При подрыве, особенно в ближнем бою, они примерно на пять секунд ослепляют и оглушают противника (звук при подрыве достигает 180 дБ). Позже их взяли на вооружение правоохранительные органы для пресечения массовых беспорядков. Однако и у них есть недостатки: они до сих пор представляют собой цилиндр внушительных размеров, что делает их весьма заметными. К тому же после броска округлые гранаты отскакивают и бесконтрольно катятся, не достигая цели и создавая угрозу для окружающих. По замыслу разработчиков, Spectac лишена этих недостатков за счет эргономичного прямоугольного дизайна (ее можно незаметно хранить в кармане или тактическом жилете), небольших размеров: 110 х 63 х 20 мм, и веса – всего 350 граммов. При применении она уже не будет катиться. Ее также можно применять на лестницах и устанавливать задержку подрыва от половины до полутора секунд. Spectac остается водонепроницаемой до глубины 20 метров.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
ОНД
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