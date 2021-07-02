Модуль «Наука» для МКС вернули для устранения замечания

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции возвращен в монтажно-испытательный корпус, поскольку необходимо устранить замечание, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК [Ракетно-космической корпорации] "Энергия" для устранения замечания", – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, в конце июня на Байконуре завершилась сборка космической головной части модуля "Наука".

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля.

Елизавета Булкина