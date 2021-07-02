Франция ведет грязную игру против интересов России в Африке

Один из военных чиновников ЕС публично выразил недовольство присутствием российских военных советников в Центральной Африке и сказал, что «нужно это прекратить». Еще более провокационные заявления по данному поводу делаются представителями США. В чем обвиняют российских военных и почему это является частью грязной политической игры Франции?

Генеральный директор Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан сообщил, что убеждает руководство Центрально-Африканской Республики отказаться от услуг российских инструкторов и воспользоваться помощью западных стран для решения проблем безопасности страны. Выступая на конференции в Вашингтоне, французский вице-адмирал рассказал, что на прошлой неделе посетил ЦАР для встречи с президентом Фостеном-Арканжем Туадерой, и главной темой их переговоров было якобы присутствие в стране сотрудников российской частной военной компании "Вагнер".

"Я посетил на прошлой неделе ЦАР и видел вагнеровцев. Они там повсеместно... Они не привносят ничего в страну, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных... нарушений прав человека и тягот войны", – сказал Блежан. "Я об этом много говорил с президентом Туадерой на прошлой неделе и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. Оно несет риски ответных действий из-за нарушений прав человека. В конце концов, у вас не будет контроля над "Вагнером" и вы уступите ему часть суверенитета... Вам нужно это прекратить, изменить модель", – пересказал он свой разговор с президентом ЦАР.

Несколько ранее с подобными заявлениями выступила и постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Согласно ее заявлению, которое распространила пресс-служба американского постпредства при международной организации, "ООН предоставила доказательства, в том числе свидетельства очевидцев, подробно описывающие насилие и злоупотребления, совершаемые в Центрально-Африканской Республике наемниками, работающими в качестве подразделения Минобороны России" (цитата по РИА "Новости"). "Россия должна немедленно прекратить насилие, привлечь виновных к ответственности и убрать наемников, подвергающих опасности миротворцев ООН и подрывающих их работу по поддержке мира и безопасности в ЦАР", – сказала Томас-Гринфилд.

Россия, как известно, действительно совершенно официально отправила в Центрально-Африканскую Республику несколько сотен военных советников. Заявлялось, что это сделано для обучения военнослужащих национальной армии "в рамках содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности" и в ответ на "просьбу руководства республики".

"Генеральный директор Военного штаба Евросоюза" – должность столь же мифическая, сколь и узкорегиональная. Мифическая, ибо у Евросоюза нет своих вооруженных сил. Есть абстрактная идея о том, что они должны быть. А узкорегиональная, поскольку полномочия всё равно не выходят за рамки Европы. Казалось бы, какое дело ЕС до присутствия российских инструкторов в Африке?

Вице-адмирал Эрве Блежан знаменит в основном борьбой с сомалийскими пиратами. Еще он коллекционирует предметы так называемого tribal art, то есть собирает африканские статуэтки и поделки. Получается, что Африка ему не чужда и по профессии, и в быту.

Кроме того, он в первую очередь француз, а уже затем чиновник Евросоюза. А Париж как раз очень тревожится из-за того, что буквально в считанные годы Франция потеряла практически все рычаги прежнего влияния в Тропической Африке и регионе Великих озер. Виноватой назначили Россию.

Попытки вернуться в Центральную Африку, вытеснив оттуда Россию, Париж предпринимает постоянно. И использует при этом самые разнообразные методы. Цена вопроса для Парижа настолько велика (причем не только в финансовом плане, но с точки зрения чувства собственного французского достоинства, имперской гордости), что в ход идет всё – от вооруженных провокаций до закулисных комбинаций и прямого дипломатического давления. Поездки адмирала Блежана по Центральной Африке – как раз попытка "уболтать" африканцев по известным с прошлых веков лекалам.

Другой вопрос, что Париж часто путает свою шерсть с государственной, как говорилось в знаменитом советском фильме. Адмирал Блежан на данный момент европейский чиновник, а не французский моряк. То есть его миссия – представлять коллективные интересы Евросоюза, чтобы это ни означало. А в Евросоюзе достаточно стран, которые знать не знают, что там в Центральной Африке, и знать не хотят.

Кстати, Эрве Блежан сменил в прошлом году на этом посту финского генерала Эсу Пулккинена. Вот скажем честно: очень сложно представить себе генерала Пулккинена, что-то растолковывающего президенту Туадере. А Блежан такое себе позволяет, поскольку использует свою дипломатическую позицию для продвижения интересов Франции, а не Евросоюза в целом. А зарплату он вообще-то в Брюсселе получает. А до этого в НАТО работал, заместителем командующего ВМС альянса был.

Год назад ЕС решил создать в ЦАР так называемую гражданскую консультативную миссию (CSDP). В Брюсселе тогда объяснили, что "цель миссии будет заключаться в поддержке реформы внутренних сил безопасности, чтобы позволить местным властям облегчить существующие проблемы безопасности в стране". Эта сложная фраза означает, что в ЦАР должны приехать как бы гражданские специалисты из Европы, которые будут обучать и тренировать местных полицейских, жандармов и сотрудников спецслужб. А "гражданской" это миссия будет называться потому, что участвовать в ней будут не действующие военнослужащие европейских армий и полиций, а отставники. Те же наемники, только вид сбоку. И вы там что-то про "Вагнер" говорите? Но, как принято сейчас говорить в цивилизованных странах, "это другое".

Кроме того, в ЦАР действует еще одна миссия ЕС – "по военному обучению", EUTM RSA. Ее придумали в 2016 году "для стратегических консультаций политическим и военным властям Центрально-Африканской Республики, а также для обучения и подготовки ее вооруженных сил". Мандат этой организации недавно был продлен до осени 2022 года.

На практике это несколько французских же офицеров, которые за огромные командировочные ничего не делают в Банги, потому что их никуда не пускают. Их жаль, ибо так можно и спиться. Ведь по идее они были готовы "давать консультации" руководству ЦАР, то есть по факту работать с президентом Туадерой и его ближним кругом.

А сейчас там хмурые русские люди. Это нервирует тонкую французскую душу.

Но с формальной точки зрения все эти миссии и программы ЕС в ЦАР действительно существуют, хотя это довольно странно. ЕС собирается в Брюсселе и вдруг решает, а не послать ли нам миссию в Центральную Африку? А вас туда звали? Да, африканцы, как правило, легко принимают любую европейскую помощь, но такого рода "миссии" выглядят как вторжение. И сейчас адмирал Блежан пытался оказать давление на президента ЦАР. Причем делает это крайне напористо и бесцеремонно.

В то же время в последнее время в Центральной Африке (не только в ЦАР, а вообще в регионе) резко возросла активность французской разведки. При этом Париж стремится и "обычными" дипломатическими способами вернуться в регион. Показала это и недавняя поездка в Руанду президента Макрона, который принял участие в мероприятиях, посвященных геноциду. Получилось не совсем то, что он хотел, но некоторый прогресс достигнут. Правда, для этого пришлось изобретать сложные лингвистические конструкции, чтобы избежать прямых извинений в пособничестве геноциду, и обещать много денег, которых нет. Но это, по крайней мере, честный ход.

Попытки Франции использовать институции Евросоюза для продвижения собственных интересов закулисными методами выглядят не очень красиво. Да, это конкурентная среда, но французам надо было думать давно, а не бросать народ Центральной Африки в беде. А теперь Франция пытается наверстать упущенное, используя все доступные методы – от дипломатии до шпионажа и прямого военного давления.

Кстати, еще одним элементом давления стала уже привычная "гуманитарка" и "нарушение прав человека". Некий европейский "расследовательский центр" в прошлом месяце подготовил материал о том, что якобы российские инструкторы при освобождении города Гримари "использовали чрезмерную силу". Фильм показали по CNN как свидетельство "военных преступлений российских инструкторов". При этом никто из "расследовательского центра" и даже от CNN в Центральной Африке не был. Но эти же два источника потом рассказывали басни о том, что русские чуть не целую мечеть сожгли с людьми внутри, а потом мародерствовали. При этом точно известно, что ни одного белого человека в тот день в Гримари не было вообще. Опровергли эту фальшивку и представители правительства ЦАР, а затем и лично президент Туадера. "Это еще одна ложь", – прокомментировал обвинения и постпред России при ООН Василий Небензя.

Мы к такому уже привыкли, но для африканцев информационные войны в новинку. Такой всемирный спрут, как CNN, воспринимается в Африке как безусловная воля Божья, и опровергать "информацию из телевизора" там не привыкли. Опять же, играть на некоторой наивности африканцев не совсем корректно. Но, похоже, что игра на площадке Центральной Африки и региона Великих озер только начинается, и придется иметь дело с самыми различными методами и уловками.

Евгений Крутиков