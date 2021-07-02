Выездные комиссии из 35 военных вузов начали приемную кампанию в регионах

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 80 выездных приемных комиссий из 35 высших военных учебных заведений начали приемную кампанию в регионах России, сообщили журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, в соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в связи со сложной эпидемической обстановкой отбор кандидатов для поступления в военные вузы осуществляется в регионах их проживания.

"Сегодня в 75 субъектах РФ начали работу около 80 выездных приемных комиссий, куда вошли представители 35 вузов и специалисты профессионального психологического отбора. Каждая выездная группа отбирает кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения министерства обороны РФ", - сказали в ведомстве.

Работа комиссий проводится на базе военных комиссариатов. Узнать о правилах поступления в вузы также можно на официальном сайте Минобороны России в разделе "Образование". "На сайте каждого вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов", - пояснили в министерстве.