Войти
ТАСС

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится осенью

362
0
0
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Восточный. Фото Reuters
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с космодрома Восточный. Фото Reuters.

Запуск запланирован на конец сентября - начало октября

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 июля. /ТАСС/. Очередные запуски с космодрома Восточный в Амурской области состоятся осенью. Об этом сообщил в четверг гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Мы достаточно плотно отработали первую половину года, следующая работа у нас в первой декаде октября. Три машины у нас сейчас находятся на техническом комплексе, состав позавчера убыл отсюда пустой. Мы планируем в конце сентября - начале октября <…> отправить сюда еще две машины", - сказал Баранов во время построения боевого расчета этого космодрома, осуществившего предстартовую подготовку и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в Амурской области в четверг в 21:48 (15:48 мск). Это восьмой запуск спутников OneWeb, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254.

Амурская область получила статус космической в 2016 году, когда с первого в России гражданского космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. В июле 2021 года с космодрома состоялся десятый запуск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
31.05.2021
Все 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту
21.04.2021
Завершена сборка ракеты "Союз" для запуска спутников OneWeb с "Восточного"
21.12.2020
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный
26.10.2020
На космодроме Восточный началась подготовка к запуску ракеты со спутниками OneWeb
04.07.2019
Правительство разрешило привлекать военных для запуска 5 июля ракеты "Союз-2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 08:13
  • 1
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 02.07 08:01
  • 1
Санкции на поставку в РФ микроэлектроники создают риски в производстве космических аппаратов - годовой отчет РКК "Энергия"
  • 02.07 05:38
  • 56
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.07 05:30
  • 822
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.07 05:11
  • 3
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 02.07 05:07
  • 19
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 02.07 04:58
  • 345
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 02.07 02:32
  • 3
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
  • 01.07 20:48
  • 5
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.07 20:34
  • 41
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 01.07 19:41
  • 2
Подведены итоги работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям во II квартале 2021 года
  • 01.07 18:53
  • 6
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 18:03
  • 23
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 01.07 13:33
  • 27
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей