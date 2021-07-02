Следующий пуск с космодрома Восточный состоится осенью

Запуск запланирован на конец сентября - начало октября

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 июля. /ТАСС/. Очередные запуски с космодрома Восточный в Амурской области состоятся осенью. Об этом сообщил в четверг гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Мы достаточно плотно отработали первую половину года, следующая работа у нас в первой декаде октября. Три машины у нас сейчас находятся на техническом комплексе, состав позавчера убыл отсюда пустой. Мы планируем в конце сентября - начале октября <…> отправить сюда еще две машины", - сказал Баранов во время построения боевого расчета этого космодрома, осуществившего предстартовую подготовку и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в Амурской области в четверг в 21:48 (15:48 мск). Это восьмой запуск спутников OneWeb, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254.

Амурская область получила статус космической в 2016 году, когда с первого в России гражданского космодрома Восточный 28 апреля состоялся успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту три искусственных спутника земли. В июле 2021 года с космодрома состоялся десятый запуск.