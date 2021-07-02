Атомный крейсер "Пётр Великий" вышел на учения в Баренцево море

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Флагманский корабль Северного флота (СФ) тяжёлый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Пётр Великий" вышел в Баренцево море, где экипаж проведёт несколько учений.

"Во время выхода ТАРКР "Пётр Великий" проведёт корабельное учение по противовоздушной обороне и отработает отражение средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении СФ, распространённом в четверг.

Кроме этого, "боевые расчёты постов освещения воздушной, надводной обстановки и гидроакустики отработают частные тренировки на боевых постах по обнаружению и классификации целей в различных средах", сообщает флот.

По его данным, отработка этих задач боевой подготовки - плановая.

"После выполнения учебно-боевых задач в море корабль вернётся в главную базу Северного флота - Североморск и приступит к подготовке ко Дню ВМФ России, который в этом году будет отмечаться 25 июля", - говорится в пресс-релизе.

"Пётр Великий" - самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.