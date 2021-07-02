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Известия.ru

В Вооруженных силах РФ началась ревакцинация от COVID-19

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кампания по ревакцинации от коронавируса началась в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Минобороны России 1 июля.

«В соответствии с решениями министра обороны РФ и оперативного штаба Министерства обороны по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции в ВС РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация военнослужащих всех категорий, уже получивших полный курс вакцинации до 1 января 2021 года», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что повторно привиты будут также члены семей военных, федеральные государственные гражданские служащие, гражданский персонал и военные пенсионеры.

О начале кампании по повторной вакцинации от коронавируса в России сообщил Минздрав РФ 30 июня. Как отметили в ведомстве, ревакцинация может производиться любым из зарегистрированных в России препаратов.

В тот же день в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин объяснил, что ревакцинация против COVID-19 рекомендована через шесть месяцев в условиях подъема заболеваемости, в нормальных же условиях важно повторно сделать прививку через 12 месяцев. Глава государства добавил, что у 10% привитых все равно выявляют вирус, однако болезнь проходит легко и без последствий.


В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила, что после вакцинации от коронавируса заболевают не 10%, а 2,5% привившихся.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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