Со стапеля сошел новейший корвет для Тихоокеанского флота «Резкий»

В городе Комсомольск-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялась торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в транспортно-спусковой док четвёртого по счёту на Тихоокеанском флоте серийного корвета проекта 20380 «Резкий». Корабль был заложен на АСЗ 1 июля 2016 года.

В церемонии принял участие начальник управления боевой подготовки Тихоокеанского флота контр-адмирал Евгений Сирота, который от имени Военного совета ТОФ поздравил амурских корабелов с 85-летием со дня запуска в эксплуатацию прославленного предприятия и поблагодарил за помощь и поддержку, которые оказывает АСЗ Тихоокеанскому флоту. На спуске корвета также присутствовали представители Объединённой судостроительной корпорации, представители руководства региона и города.

После торжественного митинга по существующей традиции право разбить бутылку шампанского о борт нового корабля было предоставлено инженеру по наладке и испытаниям ПАО «АСЗ» Ксении Завгородневой. Она единственная в истории завода девушка-испытатель, входящая в состав сдаточной команды.

Новейший корвет переведён в транспортно-спусковой док «Зея», который накануне прибыл в акваторию предприятия из Петропавловска-Камчатского. Далее «Резкий» спустят на воду и поставят к достроечной набережной, где строители выполнят установку башенно-мачтового комплекса, завершат монтаж оборудования и подготовят корабль к началу швартовных испытаний.

Через несколько месяцев амурские корабелы планируют перевести корвет на сдаточную базу во Владивостоке, для окончательной достройки, проведения заводских ходовых и государственных испытаний с последующей передачей в состав Тихоокеанского флота.

В Минобороны сообщили, что корвет проекта 20380 «Резкий» предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.