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РИА Новости

МИД заявил, что российская авиация не создавала опасную ситуацию голландскому фрегату Evertsen

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Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море.
Источник изображения: © Фото : Ministerie van Defensie

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российская боевая авиация не создавала опасную ситуацию для нидерландского фрегата Evertsen в Черном море, речь шла о защите собственных границ, при этом маневрирование Evertsen было опасной провокацией, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Остается лишь напомнить, что вопреки утверждениям нидерландской стороны, полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была поднята лишь после того, как нидерландский фрегат Evertsen, который выполнял 24 июня проход в акватории Черного моря к юго-востоку от крымского побережья, изменил курс и начал движение к российской территории. Чтобы не допустить нарушения границы территориальных вод России истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24 совершили на безопасном расстоянии полеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, при этом ни о каком нарушении права на свободное мореходство или создании опасной ситуации не может быть и речи.

"Любые попытки интерпретировать это таким образом, каким это сделали Нидерланды, будем считать просто недобросовестными вбросами", - подчеркнула она.

События с нидерландским кораблем произошли спустя день после инцидента с британским эсминцем. 23 июня корабль Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории Украины вызывает глубокое беспокойство России.

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