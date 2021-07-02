Sea Breaker: Израиль презентовал новые крылатые ракеты

У Израиля появились ракеты так называемого 5-го поколения. Вчера, 30 июня, пресс-служба компании Rafael Advanced Defense Systems презентовала крылатые ракеты нового типа.

Sea Breaker позиционируется как ракета, которая может одинаково эффективно использоваться с кораблей и наземных мобильных пусковых установок. Что касается поражаемых целей, то также заявлено их широкое разнообразие.

Промо-ролик ракеты Sea Breaker

«Sea Breaker обеспечивает полёт на малых высотах с отслеживанием местности над землей, обеспечивая точную и внезапную атаку цели. Система обеспечивает автоматическое планирование миссии, автоматическое распознавание и захват целей, а также возможность многонаправленной, синхронизированной атаки. Система наведения использует алгоритмы искусственного интеллекта. Связь по каналу передачи данных позволяет отслеживать действия, обновлять миссии и отменять их, а также поддерживает оценку боевых повреждений», — сообщают в пресс-службе Rafael Advanced Defense Systems.

Из озвученных технических характеристик известно, что Sea Breaker имеет дальность 300 км, несёт бронебойную, фугасную или осколочную боеголовки массой порядка 115 кг. Ракета летит на дозвуковой скорости, может действовать в так называемых зонах A2/AD и имеет высокую помехозащищённость.