В РКС завершили производство бортовой аппаратуры для автоматической межпланетной станции «Луна-25»

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершил производство и проводит приемо-сдаточные испытания бортовой аппаратуры командно-измерительной системы (БА КИС) для автоматической межпланетной станции «Луна-25», сообщает пресс-служба холдинга.

На протяжении всей миссии полета на Луну разработанная в РКС бортовая радиотехническая система нового поколения во взаимодействии с модернизированными наземными системами Центра управления полетами в режиме реального времени будет обеспечивать круглосуточное управление и передачу данных с космического аппарата, а также следить за его техническим состоянием. БА КИС – одна из основных и наиболее высокотехнологичных систем, созданных в РКС.

Бортовая аппаратура командно-измерительной системы и наземный комплекс управления автоматической межпланетной станции «Луна-25» обеспечивают связь космического аппарата с Землей. Система передает телеметрическую информацию, принимает управляющие команды и контролирует их исполнение. По командной радиолинии передаются управляющие воздействия на космический аппарат в виде разовых команд и в формате командно-программной информации. Наземный комплекс в режиме реального времени ведет измерение текущих навигационных параметров движения межпланетной станции, прием и передачу цифровых массивов информации, ретрансляцию сигналов для измерения текущих навигационных параметров, проводит режим сверки, фазирования и коррекции бортовой шкалы времени.

Бортовая аппаратура командно-измерительной системы на протяжении всего полета автоматической межпланетной станции «Луна-25» будет непрерывно передавать информацию о состоянии бортовых систем, телеметрическую информацию, обеспечивать определение параметров орбиты для расчета корректирующих импульсов. Это позволит оперативно принимать решения в процессе выполнения миссии «Луна-25».

Система также позволит контролировать раскрытие солнечных батарей, включение и функционирование системы ориентации, работу телекоммуникационных систем автоматической станции «Луна-25». Приборы ведут сбор телеметрической информации с систем космического аппарата и передают ее через командную радиолинию, а также проводят мониторинг состояния агрегатов и сложных устройств.

«Бортовая аппаратура командно-измерительной системы является сложным техническим изделием, от надежности работы которого полностью зависит выполнение миссии. Ей предстоит обеспечить высокие качество и стабильность доставки управляющих команд от наземного сегмента до бортового комплекса «Луна-25» и передачу информации о состоянии космического аппарата на Землю. На космические аппараты такой значимости ставятся только полностью отработанные и проверенные приборы. Командно-измерительная система, созданная в РКС, полностью соответствует всем современным требованиям, надежность и длительный срок активности обеспечивается применением сложных технологических решений. Холдинг создает подобные приборы уже более 50 лет, такие системы успешно работали и работают на сотнях российских космических аппаратов и демонстрируют высокую надежность», – рассказал заместитель генерального конструктора РКС Николай Булгаков.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» создается АО «НПО Лавочкина» в рамках проекта «Луна-Глоб» как малоразмерная демонстрационная посадочная станция для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований Южного полюса Луны. Космический аппарат создается с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учетом опыта предыдущих лунных экспедиций. Реализация космической экспедиции «Луна-Глоб» позволит на качественно новом уровне взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле.