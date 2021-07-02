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Российская газета

Танк KF-1 из Ирака оказался слишком сложным для массового производства

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Источник изображения: Abbas Squad Combat / youtube.com

Два года назад стало известно о создании в Ираке танка KF-1, известного как Al-Kafeel и имевшего также неофициальное прозвище "Супер Т-55".

Однако, судя по обнародованным видеокадрам, в качестве основы для него взяли приобретенный еще в 80-е годы, во время войны с соседним Ираном, китайский Тип 69. Эта машина имела много общего с "пятьдесят пятым", но не являлась ее полным клоном. Например, на ней был новый прицельный комплекс с лазерным дальномером.

Несмотря на существенные потери в ходе двух войн с американцами и их союзниками, в Ираке еще осталось некоторое количество таких боевых машин, которые стали восстанавливать и возвращать в войска.

Правда, в настоящее время эта техника считается безнадежно устаревшей, поэтому ее решили радикально модернизировать. Так появился опытный образец KF-1, получивший дополнительное бронирование корпуса и башни, усиленное динамической защитой.

Сообщается, что, как на американском М1 Abrams, часть боекомплекта на нем находится в изолированном отсеке, смонтированным в корме башни. Наводчик получил систему управления огнем с тепловизором.

В распоряжении командира - дистанционно-управляемая 12,7-мм пулеметная установка. Механик-водитель может управлять танком, получая изображение с установленной на нем видеокамеры. Орудие осталось прежним - 100 мм, двигатель тоже не поменяли.

При первых демонстрациях отмечалось, что подобным образом будут модернизированы другие сохранившиеся Тип 59, Тип 69 и Т-55. Однако, по всей видимости, KF-1 оказался слишком сложным и дорогим для сильно пострадавшей в последние десятилетия промышленности Ирака, поэтому он до сих пор не смог стать массовым.



Алексей Брусилов

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Страны
Ирак
Иран
Китай
США
Продукция
Type 59
Т-55
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