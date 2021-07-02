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ТАСС

Ракета "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи стартовала с космодрома Восточный

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Выведение аппаратов разгонным блоком займет около четырех часов

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет около четырех часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Это восьмой запуск спутников OneWeb, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Как уточнили ранее в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты. На головной обтекатель нанесена памятная надпись "Привет, Северный полюс".

Во вторник в рамках всероссийского мотопробега "Космос наш - 60. Юрий Гагарин" на Восточный прибыли представители мотоклуба "Ночные волки". Они наблюдали за пуском ракеты.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля и 28 мая 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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