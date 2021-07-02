Путин: РФ и Белоруссия обсуждают разработку плазменного двигателя для космических ракет

Российский лидер призвал объединять усилия и по такой стратегической теме как климатическая повестка, включая сокращение объемов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские и белорусские ученые обсуждают перспективы совместной разработки плазменного двигателя для космических аппаратов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на онлайн-форуме регионов России и Белоруссии.

"Активно развивается сотрудничество в космической области. Научные сообщества России и Белоруссии обсуждают вариант практического взаимодействия по таким перспективным направлениям как разработка плазменного двигателя для космических аппаратов", - сообщил он.

Путин призвал объединять усилия и по такой стратегической теме как климатическая повестка, включая сокращение объемов выбросов парниковых газов и создание индустрии их утилизации. "Люди в России, уверен, и в Белоруссии тоже озабочены этими вопросами, тоже интересуются ими. И неспроста, потому что это всех затрагивает", - сказал он. Путин также отметил, что использование природоподобных технологий позволяет снизить нагрузку на экосистему, обеспечить новое качество жизни людей.