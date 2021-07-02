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Бывший министр разведки Ирана: «Моссад» проник в страну (Al Arabiya, ОАЭ)

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Твердотопливная ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране, Иран
Твердотопливная ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Бывший министр разведки Ирана сделал ряд сенсационных заявлений. По словам Али Юнеси, «Моссад» проник во многие госструктуры Исламской Республики, тогда как службы безопасности заняты преследованием иранцев, а не израильских шпионов. Ранее подобные заявления делал бывший президент Махмуд Ахмадинежад, выбывший, как известно, из президентской гонки в этом году.

Бывший министр разведки Ирана признался, что израильской службе "Моссад" удалось глубоко проникнуть во многие государственные структуры страны, добавив, что в связи с этим все иранские официальные лица должны опасаться за свои жизни.

Во вторник, 29 июня, бывший министр разведки Ирана Али Юнеси в интервью иранскому сайту Jamaran заявил, что израильская разведка "Моссад" проникла во многие государственные структуры Ирана и, по его словам, все официальные лица Исламской республики должны опасаться за свои жизни.

"Новые институты безопасности ослабили Министерство разведки Ирана"

По его словам, вместо того, чтобы разыскивать агентов "Моссада" в Иране, службы безопасности преследуют иранцев. Он также добавил, что создание новых "параллельных институтов безопасности" негативно отразилось на работе Министерства разведки Ирана и ослабило его.

Али Юнеси занимал пост министра разведки и национальной безопасности в период президентства Мухаммада Хатами (1997-2005 гг.). Сообщается, что иранский сайт Jamaran близок к Хасану Хомейни, внуку основателя Исламской Республики Иран.

"Высокопоставленный сотрудник иранской разведки - шпион"

Его слова согласуются с заявлением бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что один из высокопоставленных сотрудников иранской разведки, отвечающий за противодействие израильским шпионам, сам был агентом Израиля.

По словам Ахмадинежада, успех разведывательных операций Израиля в Иране, в том числе похищение секретных документов, связанных с ядерной и космической отраслью, обусловлен ничем иным, как проникновением агентов "Моссада" в государственные службы безопасности.

"Эта коррумпированная банда [как Ахмадинеджад назвал иранскую разведку] должна раскрыть свою роль в убийстве ученых-ядерщиков и взрывах на заводе по обогащению урана в Натанзе. Они украли важные документы из Торкузабада и Иранского космического агентства. Это - не шутки! Были украдены чрезвычайно важные документы и безопасность страны поставлена под угрозу!", - заявил он.

20 агентов и передача информации в цифровом виде

Заявление бывшего президента Ирана прозвучало после того, как экс-глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн раскрыл операции своей страны против Тегерана, включая подробности кражи ядерного архива.

Коэн в интервью для 12-го канала израильского ТВ рассказал о том, что эта тайная операция была проведена 31 января 2018 года. В ней участвовало двадцать агентов "Моссада". Экс-глава израильской разведки не стал раскрывать их личности, поэтому неизвестно были ли все эти агенты израильтянами или нет.

Кроме того, он рассказал, что секретные документы из ядерного архива были отправлены в Тель-Авив в цифровом виде ещё до того, как израильские агенты покинули Иран.

"Холодная война"

Следует напомнить, что Израиль и Иран всегда находились в состоянии "холодной войны", но в последние месяцы они обменивались не только обвинениями, но и ударами по кораблям.

Кроме того, несколько месяцев назад была совершена атака на завод по обогащению урана в Натанзе, в которой Тегеран обвинил Тель-Авив.

Израиль также нанес огромное количество авиаударов по иранским объектам в Сирии, проиранским группировкам и ополченцам.

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