В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"

Песков: устремление Киева в сторону НАТО может добавить нестабильности всему европейскому континенту

Петропавловск-Камчатский. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Управление Украиной извне - это "красная линия", президент РФ Владимир Путин и руководство страны готовят такие меры безопасности, которые застрахуют Москву на случай провокационных устремлений Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это "красная линия", Украина не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием других стран, точнее, другой страны - США. Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, я имею в виду проблемы Донбасса, можно путем вступления в НАТО, путем вступления в антироссийский военный союз", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Песков подчеркнул, что это является очень серьезным заблуждением. "Устремление в сторону НАТО, наоборот, может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту, фактически может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ", - отметил он.

Для президента РФ, заметил Песков, это является большой обеспокоенностью и "причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на Европейском континенте".