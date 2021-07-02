Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"

403
0
0
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Песков: устремление Киева в сторону НАТО может добавить нестабильности всему европейскому континенту

Петропавловск-Камчатский. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Управление Украиной извне - это "красная линия", президент РФ Владимир Путин и руководство страны готовят такие меры безопасности, которые застрахуют Москву на случай провокационных устремлений Киева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это "красная линия", Украина не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием других стран, точнее, другой страны - США. Это страна, которая считает, что решить свои внутренние проблемы, я имею в виду проблемы Донбасса, можно путем вступления в НАТО, путем вступления в антироссийский военный союз", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Песков подчеркнул, что это является очень серьезным заблуждением. "Устремление в сторону НАТО, наоборот, может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту, фактически может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ", - отметил он.

Для президента РФ, заметил Песков, это является большой обеспокоенностью и "причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на Европейском континенте".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
07.06.2021
Fox News (США): отставной генерал призывает «ударить по Путину» американскими хакерами
27.11.2019
iROZHLAS (Чехия): "Европа в опасности. Возможный конфликт с Россией может перерасти в ядерный", — утверждает эксперт в области безопасности
14.02.2019
Броневики для друзей: Пентагон отправит в Европу "Страйкеры"
06.11.2018
Оказались в "Авангарде": как и где будут разворачивать новую систему
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
24.08.2009
ПАК не видали?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 08:13
  • 1
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 02.07 08:01
  • 1
Санкции на поставку в РФ микроэлектроники создают риски в производстве космических аппаратов - годовой отчет РКК "Энергия"
  • 02.07 05:38
  • 56
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.07 05:30
  • 822
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.07 05:11
  • 3
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 02.07 05:07
  • 19
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 02.07 04:58
  • 345
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 02.07 02:32
  • 3
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
  • 01.07 20:48
  • 5
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.07 20:34
  • 41
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 01.07 19:41
  • 2
Подведены итоги работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям во II квартале 2021 года
  • 01.07 18:53
  • 6
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 18:03
  • 23
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 01.07 13:33
  • 27
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей