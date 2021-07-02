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Известия.ru

Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оборот оружия

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за оборот оружия. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 1 июля, на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Согласно документу, незаконное хранение, приобретение, передача, перевозка, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему наказывается лишением свободы на срок до трех лет либо принудительными работами на срок до четырех лет.

Также в соответствии с документом за данные правонарушения могут наказать арестом сроком до шести месяцев, лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного или его иного дохода за срок до трех месяцев.

Кроме того, в отдельную ст. 222.2 УК РФ выделяется сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного или его иного дохода за срок до шести месяцев.

Также в отдельную статью выделяется оборот крупнокалиберного оружия. Кроме теперь, за незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж будет грозить не административная, а уголовная ответственность.

28 июня российский лидер подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Так, закон уточняет, что в лицензии на оружие может быть отказано лицам, у которых есть снятая или погашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление средней тяжести, которое было совершено с использованием оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, а также лицам с судимостью за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.

В начале июня Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия. Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.

16 июня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который в том числе предусматривает ужесточение контроля за гражданским оружием, включая административные штрафы за невыполнение требований сотрудников Росгвардии.


Новые меры по ужесточению требований для покупки и оборота оружия начали разрабатываться после трагедии в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. По последним данным, пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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