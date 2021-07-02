Россия сдвинет сроки запуска космической обсерватории «Миллиметрон»

По словам ученого, запустить космическую обсерваторию «Миллиметрон» Россия сможет лишь в середине 2030-х. Среди задач аппарата — изучение глобальной структуры Вселенной.

О новых сроках запуска российской космической обсерватории «Миллиметрон», известной как «Спектр-М», стало известно со слов заведующего лабораторией радиоастрофизики Специальной астрофизической обсерватории РАН Сергея Трушкина. «Даже если бы все деньги (на реализацию проекта. — Прим. ред.) поступили сию минуту, запуск, вероятно, можно было бы осуществить только в середине 2030-х годов», — приводит заявление исследователя РИА Новости.

В 2013-м запуск «Миллиметрона» планировали на 2019 год. На сайте проекта в качестве сроков сейчас указан 2029 год (вероятно, теперь эта информация неактуальна). Телескоп хотят запустить с Восточного, используя ракету-носитель семейства «Ангара». Цель — точка Лагранжа L2 системы Солнце — Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.

«Миллиметрон» представляет собой космическую обсерваторию миллиметрового и инфракрасного диапазонов длин волн с криогенным телескопом диаметром 10 метров. Она будет изучать, в частности, ядра галактик, черные дыры, пульсары, реликтовое излучение и следы формирования Вселенной.

Аппарат выполнят на платформе «Навигатор-М», разработанной специалистами НПО имени Лавочкина. Масса телескопа «Спектр-М» — 6600 килограммов.

«Миллиметрон» Источник изображения: millimetron

Сейчас Россия активно реализует другую значимую астрономическую программу — исследование космоса при помощи орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ».

Аппарат запустили 13 июля 2019 года с Байконура. Его цель — построить полную карту Вселенной в рентгеновском диапазоне энергий 0,2-30 килоэлектронвольта.

В июне программа преодолела очередной важный этап: обсерватория «Спектр-РГ» завершила третий обзор всего неба и перешла к четвертому. Специалисты отмечают, что заложенный в проекте потенциал позволит телескопу находиться в числе лучших рентгеновских обсерваторий как минимум десятилетие.

Телескопы орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» Источник изображения: wikipedia

Недавно состоялось еще одно примечательное для российской космической индустрии событие: инженеры и энтузиасты завершили проектирование аппарата, который будет искать следы деятельности людей на Луне. Среди прочего специалисты постараются обнаружить следы американской программы «Аполлон» и советской станции «Луна-9».