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Star (Турция): турецкие ударные БПЛА отметились на учениях НАТО!

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Турецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2»
Турецкий разведывательный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ2».
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Bayhaluk

В масштабных военных учениях НАТО «Sea Breeze-2021», проводимых совместно с Украиной, также приняли участие ударные БПЛА «Байрактар ТБ2». Газета «Стар» подчеркивает, что турецкие дроны впервые используются в учениях Североатлантического альянса.

Газета "Стар" сообщает, что в масштабных военных учениях НАТО "Sea Breeze-2021", проводимых совместно с Украиной, также приняли участие ударные БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2).

Таким образом, турецкие дроны впервые используются в учениях Североатлантического альянса, подчеркивает издание.

Газета напоминает, что учения "Sea Breeze-2021" начались в Черном море 28 июня. В маневрах участвуют более 30 стран. Задействованы пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения. Данные учения проводятся с 1997 года.

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Страны
Турция
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
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