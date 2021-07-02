Star (Турция): турецкие ударные БПЛА отметились на учениях НАТО!

В масштабных военных учениях НАТО «Sea Breeze-2021», проводимых совместно с Украиной, также приняли участие ударные БПЛА «Байрактар ТБ2». Газета «Стар» подчеркивает, что турецкие дроны впервые используются в учениях Североатлантического альянса.

Газета "Стар" сообщает, что в масштабных военных учениях НАТО "Sea Breeze-2021", проводимых совместно с Украиной, также приняли участие ударные БПЛА "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2).

Таким образом, турецкие дроны впервые используются в учениях Североатлантического альянса, подчеркивает издание.

Газета напоминает, что учения "Sea Breeze-2021" начались в Черном море 28 июня. В маневрах участвуют более 30 стран. Задействованы пять тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения. Данные учения проводятся с 1997 года.