Швейцария выбрала F-35

F-35 Lightning II обошёл все конкурирующие истребители по всем показателям. Вчера, 30 июня, пресс-служба компании Lockheed Martin объявила о победе их самолёта в тендере Air2030 Минобороны Швейцарии.

«Для нас большая честь быть выбранными Швейцарией, и мы надеемся на сотрудничество со швейцарским правительством, общественностью, военно-воздушными силами и промышленностью для поставки и поддержки самолётов F-35. Благодаря этому выбору Швейцария станет 15-й страной, присоединившейся к программе F-35», — рассказала Бриджит Лодердейл, вице-президент Lockheed Martin и генеральный менеджер программы F-35.

Истребитель F-35A Источник изображения: f35.com

В описании результатов тендера указывается, что, набрав 336 баллов, F-35 показал самый высокий результатов тестирования. Ближайший конкурент отстал от него на 95 баллов. В тендере также участвовали Boeing F/A-18 Super Hornet, Airbus Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. Тестирование велось по четырём основным параметрам: ситуационная осведомлённость (информационное превосходство), сложность обнаружения другими системами вооружения, простота в эксплуатации и обучении персонала, а также возможности технологического сотрудничества.

Кроме того, F-35 Lightning II оказался самым дешёвым истребителем, как в плане закупки, так и поддержки. Оказалось, что покупка 36 самолётов для ВВС Швейцарии будет стоить 5,068 млрд швейцарских франков. Также F-35A имеет самые низкие эксплуатационные расходы из всех оцениваемых кандидатов. Общие затраты на F-35A (закупка плюс эксплуатационные расходы) оцениваются в примерно 15,5 млрд швейцарских франков за 30 лет службы — это примерно на 2 млрд меньше, чем у участника, занявшего второе место по самой низкой цене.

Американский ВПК празднует ещё одну победу — Федеральный совет Швейцарии выбрал систему ПВО Patriot для дальнейших закупок. В тендере она по семи параметрам обошла систему SAMP/T французской компании Eurosam.

По неофициальным данным, швейцарские ВВС располагают 30 самолётами F/A-18 и 36 II. При этом срок службы «Шершней» завершается в 2030 году, а «Тигры» пригодны для полётов только в светлое время суток и при хорошей видимости.