В инженерные войска ВС РФ поступили специальные автомобили для групп разминирования

ЦАМТО, 1 июля. В подразделения инженерных войск ВС РФ в рамках гособоронзаказа поставлено 25 специальных автомобилей для групп разминирования САГР. Машины поставлены в инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения ВКС России.

Специальный автомобиль для групп разминирования создан на базе пикапа УАЗ-2363. Он предназначен для выполнения задач оперативного разминирования местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов и позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 1-й степени опасности без взрывателей до места уничтожения. В состав специального оборудования САГР входит кузов-капсула, контейнер ЭТЦ-l, стеллаж для укладки и транспортировки ВОП, металлические ящики для перевозки средств взрывания и взрывчатых веществ, средства для локализации взрыва, система автоматического пожаротушения.

В целом в текущем году предприятиями промышленности в рамках гособоронзаказа спланировано к поставке в войска более 530 ед. инженерной техники, свыше 174 тыс. комплектов инженерного имущества и порядка 30 ед. робототехнических комплексов, в том числе многофункциональных робототехнических комплексов разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.