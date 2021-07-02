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ЦАМТО

Одобрена продажа компании Draken International 12 истребителей F-16 из состава ВВС Нидерландов

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Истребитель F-16B
Истребитель F-16B ВВС Нидерландов.
Источник изображения: www.defenseindustrydaily.com

ЦАМТО, 1 июля. Минобороны Нидерландов объявило об одобрении продажи из состава ВВС страны 12 истребителей F-16 "Файтинг Фалкон" компании Draken International LLc., штаб-квартира которой находится в аэропорту Лейкленд Линдер (США, шт.Флорида).

Как сообщает The Aviationist, парламент Нидерландов 29 июня был проинформирован о том, что межведомственный комитет по продаже военной техники, состоящий из представителей Министерства иностранных дел, Министерства финансов и Министерства обороны, одобрил продажу 12 самолетов F-16 компании Draken International.

Соответствующий контракт на продажу 12 ед. F-16 планируется подписать в середине 2021 года, а передача истребителей и сопутствующего оборудования компании Draken International начнется в 2022 году. Соглашение включает опцион на продажу еще 28 ед. F-16. Вторая партия самолетов, как ожидается, будет выведена из эксплуатации ВВС Нидерландов в период до мая 2024 года по мере поступления на вооружение новых F-35 "Лайтнинг-2".

Кроме одобрения продажи 12 самолетов компании Draken International, Минобороны Нидерландов также согласилось передать один F-16AM Бельгии для использования в качестве источника запчастей. Сообщается, что это F-16 с серийным номером J-624. Информации о номерах 12 самолетов, отобранных для Draken International, пока не имеется.

Draken International является частной компанией, которая приобретает, сертифицирует и применяет бывшие в эксплуатации истребители для их использования в обучении в качестве самолета-агрессора (Red Air), а также оказывает другие услуги по обучению летчиков ВВС и ВМС США (американское правительство заключило контракт с Draken International на выполнение "миссий агрессора" в ходе проведения учений ВВС и ВМС страны).

Снятые с вооружения ВВС Нидерландов F-16, включая вспомогательное оборудование, пополнят и без того впечатляющий смешанный парк компании Draken International, состоящий из MB-339, МиГ-21, A-4K/N, L-39, "Мираж" F.1M и "Читах".

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Страны
Бельгия
Нидерланды
США
Продукция
F-16
F-35
L-39
МиГ-21
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